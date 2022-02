Felhőátvonulások többórás napsütéssel, elszórtan zápor, hózápor

2022. február 1. 16:47

Várható időjárás szerda éjfélig: felhőátvonulásokra számíthatunk, csak helyenként alakulhat ki zápor, hózápor. Estétől északnyugat felől átmenetileg beborul az ég, és egyre többfelé valószínű havazás, majd fokozatosan havas esőbe, esőbe vált a csapadék. A Tiszántúlon egész éjszaka havazás valószínű.



Szerdán is felhőátvonulások várhatók többórás napsütéssel, elszórtan zápor, hózápor előfordulhat. Az éjszaka lehullott hóréteg a legtöbb helyen gyorsan olvadni fog. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik. Az éjszakára átmenetileg délnyugatira, majd újra északnyugatira forduló szelet szerdán egyre nagyobb területen viharos lökések kísérhetik.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és +2 fok között alakul, de az eleinte derült északkeleti tájakon több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 5 és 10 fok között várható, de a keleti határ mentén több fokkal hidegebb is lehet.

MTI