Koronavírus - Összetűzések voltak Prágában

2022. február 1. 17:43

Összetűzésekre került sor a pandémia-törvény ellen tüntetők és a rendőrség között kedden délután Prágában. A rendőrség négy tüntetőt őrizetbe vett, egy rendőr megsérült - jelentette a cseh közszolgálati televízió (CT24).

A tüntetők egy fotóriportert is bántalmaztak, mert a szabályoknak megfelelően maszkot viselt. A tüntetők a maszkviselést is elutasítják.



A cseh képviselőház épületének közelében zajló tüntetést a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat és óvintézkedéseket elutasító Chcípl PES (Elpusztult a kutya) elnevezésű polgári kezdeményezés szervezte. A PES a hivatalos járványellenes rendszer nevének cseh rövidítése, de kutyát is jelent. Innen a civil kezdeményezés neve.

A mozgalmat tavaly év elején olyan kisvállalkozók hozták létre, akik a koronavírus terjedése elleni intézkedések miatt a létüket látják veszélyeztetve.



A tavaly tavasszal elfogadott cseh pandémia-törvény lényege, hogy a képviselőház országos járvány idején a kormányt rendkívüli intézkedések meghozatalára hatalmazhatja fel anélkül, hogy szükségállapotot kellene kihirdetni. A képviselőház most azért tűzte napirendre a témát, mert kormányon lévő ötpárti jobboldali koalíció módosításokkal hatékonyabbá szeretné tenni a jogszabályt.



Az Elpusztult a kutya mozgalom ismételten tiltakozik és már hosszabb ideje a pandémia-törvény eltörlését követeli. Kezdeményezésére már vasárnap a prágai Vencel téren több ezren tüntettek a közélet korlátozása és az óvintézkedések ellen. A keddi tüntetéssel párhuzamosan a kezdeményezés több száz támogatója személyautókon járja a cseh fővárost, hogy felhívja a figyelmet "a polgári szabadságjogok korlátozására".



A vasárnapi és a keddi tüntetésen jelképes akasztófák is megjelentek, amelyre a szabadságjogok voltak felakasztva. A prágai sajtó többsége ezt élesen bírálta, s rendőrségi beavatkozást követelt az akasztófákat vivők ellen. A hatóságok hivatalos álláspontja szerint ez azonban csak akkor lenne törvényellenes és büntetendő, ha a jelképes akasztófa konkrét személy ellen irányulna.



A rendőrség a keddi tüntetők számát másfélezerre becsülte.

MTI