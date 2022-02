Jelentősen nőttek a hazai civil szervezetek forrásai

2022. február 1. 20:41

Jelentősen nőttek a civil szervezetek számára rendelkezésre álló források 2018-tól - mondta a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára kedden Dombóváron.

Szalay-Bobrovniczky Vince a Dombóvári Civil Szövetség civilnapi gálaműsorán hozzátette: 2018-ban mintegy ötmilliárd, idén már húszmilliárd forintra pályázhatnak az egyesületek, alapítványok.



A Nemzeti Együttműködési Alapban (NEA) 11 milliárd forint áll rendelkezésre, amely a Falusi Civil Alap, illetve a Városi Civil Alap 5-5 milliárd forintos keretével egészül ki - közölte a politikus. Jelezte: a Városi Civil Alap pályázatai február 2-től lesznek elérhetőek.



Az ötezernél népesebb városoknak megnyíló Városi Civil Alapból olyan célokra lehet pályázni, amelyek a NEA támogatásával kevésbé elérhetők. A civil szervezetek pályázhatnak többi között gépkocsivásárlásra, épületfelújításra, épületvásárlásra, rendezvényekre, tárgyi eszközökre és kommunikációs feladatokra - ismertette.



Megjegyezte, sok civil szervezet "abban érdekelt, hogy rossz kép alakuljon ki rólunk", de ma már "azokat a civil szervezeteket is egyre jobban láthatjuk, amelyek valóban hozzátesznek a közösség építéséhez, értékek teremtéséhez".



Szalay-Bobrovniczky Vince kitért arra is, hogy a koronavírus-járvány miatt már nem lesz a korábbiakhoz hasonló korlátozás, amelynek következtében a rendezvényeket nem lehet megtartani.



Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében emlékeztetett: a rendszerváltáskor az állam és az önkormányzatok az élet több területéről kivonultak. Az így keletkezett űrt a civil szervezetek töltötték be a kultúrában, a szociális ellátásban, a sportban és a hagyományőrzésben.



Hangsúlyozta, az elmúlt 12 évben a kormány egyik legfontosabb teendője a közössége építése, erősítése volt. "Csak erős közösségek tudnak megmaradni a változó világban. Ha nem közösségekben növünk fel, a gyökereinket veszítjük el."

MTI