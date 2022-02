A XV. Nemzetközi Mezőgecsei Böllérverseny

2022. február 1. 23:13

Talán soha ennyi látogatót nem vonzott a Mezőgecsei Nemzetközi Böllérverseny, mint a mostani, amelyik szám szerint immáron a tizenötödik. Dél körül már valamennyi, a sátrak alatt elhelyezett asztal foglalt volt, itt jóízűen falatoztak a részben a környező településekről és Kárpátalja távolabbi helységeiből, részben pedig az ország más megyéiből érkezett vendégek, hogy megkóstolják a friss disznóhúsból készült ételeket.

Képek: Kovács Elemér

A fő hívó szó, mint azt már rég megszokhattuk, a bográcsgulyás volt, de fogyott rendesen a hatalmas serpenyőkben elkészített toros hús, valamint a tárcsán sült oldalas és a csontos karaj, meg az idei szerzemény, a steak, illetve a húspogácsa: csak úgy sült krumplival, vagy friss cipóval. Természetesen az örök sláger – a sült kolbász, a véres és májas hurka továbbra is töretlen népszerűségnek örvendenek. S amit itt korábban ritkábban kínáltak, az most méltán lett egyszerre népszerű: a frissen abált szalonnáról van szó, amelyet a szakácsok ott, helyben, szemünk láttára vontak be fokhagymás, paprikás kencével. De ne higgyük, hogy a menüsor csak ezekből az ételekből állt: kocsonyát, disznósajtot éppúgy kínáltak, mint olyan desszerteket, amelyeket a disznótoros ételek végén szintén szívesen fogyasztunk: bejglit, hamis és igazi hájaskiflit, és a mindig nyerő lekváros fánkot. Emellett valamennyi ringbe szálló csapat – számuk ezúttal tizennégy volt – tartogatott meglepetéseket is. A KMKSZ beregszászi járási csapata a korábban felsorolt finomságok mellett például töltött káposztával kínálta a hozzájuk betérőket. A zsíros falatokra természetesen jól csúszott a hegy nemes leve, a télies, ám igencsak kellemes időben sokan öblítették le a finom falatokat tájjellegű borokkal.

Bizonyára nem csupán az átgondolt szervezésnek, a figyelemfelkeltő reklámnak, Mester András és kiváló csapatának köszönhető, hogy messzi földről is sokan eljöttek erre a beregvidéki kistelepülésre. Mindez azzal is magyarázható, hogy a világjárvány megfékezésére hozott intézkedésekből és a bezártságból nagyon elege van már mindenkinek.

A felkínált ételeknél jelentkező új trendekről már szóltunk, ám azt még nem mondtuk el, hogy az utóbbi években egyre inkább gasztrofesztivállá átalakuló népünnepély most visszatért az alapítók eredeti szándékához. Ahhoz, hogy hitelesen kerüljön bemutatásra mindaz, ami vidékünkön a téli disznóvágást jellemezte, és jelentős részben jellemzi ma is. Amely nem csupán egy vidám közösségi alkalom, hanem fényes bizonyítéka annak, hogy eleink minden értéket megbecsültek, és a sertés valamennyi részéből olyan finom ételeket készítettek, amelyeket ma sem kívánjuk másokkal helyettesíteni. Továbbra is ott van helyük a heti menüben. Idén tehát szakavatott böllérek mutatták be, hogy miként történik a disznó perzselése, annak felbontása, s hogy az állat mely részeiből milyen finom ételek készíthetők.

Vajon mi a titka annak, hogy az alig több mint ezer lelket számláló Mezőgecse egy ilyen országos hírű fiesztának adhat otthont? És immáron nem először! A megnyitó ünnepség szónokai megpróbáltak erre az izgalmas kérdésre is válaszolni. Viktor Mikita, a Kárpátaljai Állami Közigazgatás elnöke a mögöttünk hagyott bő másfél évtized szívós és sokoldalú szervezőmunkáját emelte ki: az itteniek úgy tudják bemutatni évszázados hagyományaikat, hogy az mások számára is roppantul érdekes és követendő példa.

Mindenekelőtt a mezőgecseiek élni akarását tükrözi a mai nap, annak a sikere, fogalmazott Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ideiglenes ügyvivője. Azzal, hogy az eseményt sikerült már a kezdetek kezdetén nemzetközivé tenni, a téli disznóvágási szokásoknak egész Kárpát-medencét átfogó gazdag hagyományát ismerhetjük meg egyetlen helyszínen.

Volodimir Csubirko, a megyei tanács elnöke arról szólt, hogy a kárpátaljaiak – köztük a ruszinok, magyarok, románok, szlovákok – a sertés téli feldolgozásának olyan változatos és gazdag módszereit teremtették meg, amelyek méltán tarthatnak számot Ukrajna más megyéi lakóinak érdeklődésére. A népi gasztronómia az egyik erősségünk erre, valamint termőfürdőinkre és kiváló tájjellegű borainkra épül a turizmusunk, ezek jelenik annak vonzerejét, mutatott rá Babják Zoltán, a Beregszász központú kistérség polgármestere. Az ilyen és hasonló tartalmas, jó hangulatú események jelentősen elősegíthetik egymás jobb megismerését, összehozza a hasonló érdeklődésű embereket, és ezáltal újabb barátságok szövődnek, hangsúlyozta Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke.

Mint már megszokott, a zsűri ezúttal is több kategóriában hirdetett eredményt. A bíráló bizottság oklevéllel ismerte el a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete szakácsainak munkáját, akik a legfinomabb sülteket készítették el. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés csapata a legfinomabb leves, Szatmárcseke a legízletesebb házikolbász kategóriában jeleskedett. A KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének és a Nagydobronyi kistérség kollektívája érdemelte ki a legjobb vendéglátók címet. A Beregszászi kistérség jelenlevő képviselői bizonyultak a legvidámabb csapatnak, a KMKSZ ISZ pedig a legszebb terítéssel büszkélkedhetett. A legfinomabb toros húst az Ungvár Gyuri formáció, a leghosszabb kolbászt a Skvarka csapata készítette. Eredményt hirdettek a legfinomabb forralt bor és a legfinomabb fogópálinka kategóriában is.

A megnyitót követően nagyszabású koncertre került sor, melynek során a helyi és hudlovói (Ungvári járás) hagyományőrzők produkciójának tapsolhatott a közönség. A mezőgecsei Kék Viola tánccsoport többek között szilágysági, tyukodi, nyírségi táncokat, a Gyöngykaláris néptánccsoport pedig szatmári, rábaközi táncokat mutatott be, de volt itt szatmári lassú és friss csárdás is. (A mezőgecsei hagyományőrző csoportok vezetője Botos Viola, koreográfusa pedig László Botos Georgina.) A Hudlovói Kultúrház hagyományőrző csoportjainak (vezetőjük Jordan Natalia és Baloga-Tótin Nagyija) előadásában leány-, zsebkendő- és modern táncot láthattunk, illetve kárpátaljai dallamokat hallhattunk, emellett a Komák színjátszó csoport egy vidám jelenettel is megörvendeztette a résztvevőket.

Az egész napos programot jó hangulat jellemezte.

Kovács Elemér

karpatinfo.net