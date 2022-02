Súlyos börtönbüntetésre ítélték a Brassó megyei önkormányzat volt elnökét

2022. február 1. 23:29

A Brassói Táblabíróság korrupciós bűncselekmények miatt jogerősen hét év és tíz hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte kedden a Brassó megyei önkormányzat volt elnökét, Aristotel Cancescut.

A Brassó megyei rendőrség közölte, hogy a 70 éves politikust kedden be is kísérték a feketehalmi börtönbe.



A Nemzeti Liberális Párt (PNL) színeiben háromszor is a megye élére választott Aristotel Cancescut befolyással üzérkedés, csúszópénz elfogadása és hivatali visszaélés ügyében találta bűnösnek a bíróság. Felmentették ugyanakkor a bírák a hivatali visszaélésre felbujtás vádja alól.



Cancescu ellen a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) emelt vádat 2014 decemberében. A vádirat szerint a politikus kérésére a megyei önkormányzat ötször is pályázat nélkül egészített ki egy, a megyei utak karbantartására kötött szerződést. Ezzel az eredeti összeg több mint tízszeresére duzzasztotta az útkarbantartónak folyósított kifizetéseket. Az útépítő cég a szerződés-kiegészítéseket követően fiktív reklámszerződés alapján fizetett jelentős összegeket a tanácselnök cégének.



Aristotel Cancescu 2000 és 2012 között töltötte be a Brassó megyei önkormányzat elnöki tisztségét.

MTI