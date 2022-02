Bakondi: a tél ellenére sem csökken a migrációs nyomás

2022. február 2. 09:07

A tél ellenére sem csökken a migrációs nyomás a határon: januárban több mint 12 200 határsértőt fogtak el és 102 embercsempész ellen indult eljárás - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerda reggel az M1 aktuális csatornán.

Bakondi György elmondta, tavaly az azonos időszakban mintegy 7000 határsértőt fogtak el, csaknem duplájára emelkedett idén a számuk.



Felhívta a figyelmet arra, hogy Törökországban a januári adatok szerint jelentősen nőtt a migránsok száma, ahova elsősorban afgánok érkeztek.



Hozzátette, az úgynevezett balkáni migrációs útvonalon olyanok is vannak, akik előbb a belorusz-lengyel határon próbálkoztak átjutni, de mivel nem jártak sikerrel, ezért máshol keresnek lehetőséget.



Kérdésre elmondta azt is, egyre több az erőszakos átjutási kísérlet, amikor megtámadják a határon szolgálatot teljesítő rendőröket és katonákat. Ennek az lehet az oka szerinte, hogy egyre több migránsnak fogytán a pénze, így egyedül próbálnak meg átjutni a határon, bármi áron.



"Ez azt jelzi, hogy veszélyes a határon a szolgálatteljesítés, és fel kell, hogy legyünk készülve arra, hogy az ilyen típusú fellépést is hatékonyan tudjunk elhárítani" - hangsúlyozta Bakondi György.



Az orosz-ukrán konfliktus kapcsán megjegyezte, a magyar politikának az a célja, hogy ne legyen fegyveres konfrontáció a két ország között.

MTI