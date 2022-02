Fidesz: már kész a baloldal nyugdíjasokat megszorító csomagja

2022. február 2. 17:45

A Fidesz szerint a baloldal nyugdíjasokat megszorító csomagja már most is kész van a "színfalak mögött".

A Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményében arra reagált, hogy az ellenzék szerdán kiszámítható nyugdíjat és jobb egészségügyi ellátást ígért a nyugdíjasoknak.

A kormánypárt azt közölte, Gyurcsány Ferenc 2006-ban is kiszámíthatóságot és nyugdíjemelést ígért az időseknek, valamint azt, hogy nem lesz gázáremelés.

A hazug kampányígéretek után azonban a baloldal elvett az idősektől egyhavi nyugdíjat, háromszorosára emelte a gáz árát, bevezette a vizitdíjat és a kórházi napidíjat - írták.

A Fidesz szerint a baloldal nyugdíjasokat megszorító csomagja már most is kész van a "színfalak mögött". Hozzátették: a baloldal miniszterelnök-jelöltje már "kikotyogta", hogy nem akarják fenntartani a rezsicsökkentést, ostobaságnak tartja a 13. havi nyugdíj visszafizetését és az élelmiszerárstopot is, támogatja a vizitdíjat és a kórházi napidíj bevezetését, és "embertelen módon jó iránynak tartja, hogy idős szavazók halnak meg a járványban, mert így szerinte neki nagyobb az esélye a hatalomra".

MTI