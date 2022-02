Rúzsa Magdi hármasikrei meseszép nevet kapnak

2022. február 3. 10:55

Boldogság van – írta tegnap Rúzsa Magdi a közösségi oldalára, miután bejelentette hogy megszülettek hármas ikrei. Az énekesnő két kisfiúnak és egy kislánynak adott életet, akik gyönyörű nevet kapnak.

Az énekesnő mindig szeretett volna nagy családot, hisz neki is van egy bátyja és egy nővére. Úgy gondolja, hogy a család pont arról szól, hogy sosem vagy egyedül a világban, és ha leginkább érzed, hogy magányos vagy, akkor is mindig van ott valaki, akivel összeköt a szeretet. Most pedig teljesült a vágya.

Amikor kiderült, hogy két kisfia és egy kislánya lesz, akkor a közösségi oldalán arról írt, hogy van egy olyan érzése, hogy a kislány lesz majd a „legzsiványabb”. Később pedig azt is megosztotta, hogy milyen gyönyörű neveket választottak a férjével a hármas ikreknek.

„Olyan jó leírni és kimondani. A családom. Lujza, Keve és Zalán. Nekünk már a legszebb nevek amíg csak lélegzünk” – írta korábban az énekesnő, aki tegnap óriási örömmel jelentette be, hogy kedd reggel megszülettek a kisbabáik.

Most még nehéz szavakba önteni az érzéseinket. Boldogság van.

Örömmel értesítek mindenkit, hogy tegnap reggel megszülettek a kisbabáink. Most még nehéz szavakba önteni az érzéseinket. Boldogság van. 🎈🎈🎈





hirado.hu