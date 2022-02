Egyetemi tanár mentegeti a pedofíliát az Egyesült Államokban

2022. február 3. 11:25

A professzor szerint hibás a társadalomnak a pedofíliára adott reakciója, mivel a felnőttek és gyermekek közötti, beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolat valójában jó dolog lehet. A New Yorki Állami Egyetem professzora ellen vizsgálat indult.

Az egyetemi tanár videófelvételeken bizonygatja, „hiba” azt gondolni, hogy a pedofília helytelen, és hogy „a gyermek-felnőtt szexnek evolúciós előnyei vannak” – írja a 888.hu. Stephen Kershnar filozófiát oktat az egyetemen.

Kershnar szerint hibás a társadalomnak a pedofíliára adott reakciója, mivel a felnőttek és gyermekek közötti, beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolat valójában jó dolog lehet. A videón az egyetemi tanár úgy fogalmaz, „képzeljük el azt, hogy egy felnőtt férfi szexelni akar egy tizenkét éves lánnyal. Képzeljük el azt is, hogy a lány ennek készséges résztvevője”.

Majd így folytatja a gondolatmenetét:„az általánosan, széles körben elterjedt nézet szerint ebben van valami mélységesen rossz, (…) de számomra nem egyértelmű, hogy ez valójában rossz”. De, Kershnar tovább is megy: „úgy vélem, ez hiba, mert annak feltárása, hogy ez miért is lenne hiba, nemcsak a felnőtt-gyerek szexről és a nemi erőszakról árul el sok mindent, hanem az alapvető erkölcsi elvekről is”.

Kershnar állítása szerint nincs olyan alsó korhatár, amelynél a pedofília helytelennek tekinthető.

Nem egyedi esetről van szó: tavaly novemberben Allyn Walker, az Old Dominion Egyetem adjunktusa kényszerült lemondani, miután könyvében védelmébe vette a pedofíliát, majd, transzneműként definiálva magát a kritikákat transzfób diszkriminációként értékelte. Walker a Hosszú, sötét árnyék (Long, Dark Shadow) című könyvében azt hangsúlyozza, hogy a pedofil kifejezés „megbélyegző”, helyette a kiskorúhoz vonzódó emberek (minor attracted people) kifejezést javasolja.

Az egyetem az ominózus Prostasia-interjú után Walkert szabadságra küldte, a diákok viszont egy campuson belüli tiltakozáson további, határozottabb lépéseket követeltek, a gyűlésen „hívd őket pedofiloknak”, „rúgjuk ki Dr. Walkert” és „védjük a kiskorúakat” üzeneteket tettek közzé.

Visszetérve Kershnarra, mondott olyasmit is, hogy „az, hogy ez még egy egyévesnél is rossz, számomra nem egészen egyértelmű”. Bármiféle konkrét megjelölés nélkül azt is mondta, egyes külföldi kultúrákban a nagymamák orális szexszel nyugtatnak meg kisfiúkat.

A professzor szerint azokat az állításokat, miszerint ez azért helytelen, mert a gyerekek „nem értik” a szexet, azzal lehet ellensúlyozni, hogy rámutatunk más tevékenységekre, amelyekbe a gyerekek belemennek, de nem teljesen értik, mint például a dzsúdóversenyek.

Az egyetem elnöke, Stephen H. Kolison az egyetemi tanár megnyilvánulásaira úgy reagált, hogy Kershnar megjegyzései „elítélendők”, és az ügyet vizsgálják.

Kershnar egyébként még 2017-ben publikált egy könyvet, amely az Amazonon papírkötésben kapható Pedofília és felnőtt-gyermek szex címmel: egy filozófiai analízis. Könyvét úgy vezeti fel, hogy bár a „felnőtt-gyerek szex sok ember számára betegnek, undorítónak és helytelennek tűnik, nem egyértelmű azonban, hogy ez az ellenszenv erkölcsös-e”.

hirado.hu