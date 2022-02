Orbán Viktor is gratulált Rúzsa Magdinak

2022. február 3. 22:35

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi média oldalán gratulált Rúzsa Magdi énekesnőnek, akinek a családja nemrég hármasikrekkel gyarapodott.

Mint arról korábban beszámoltunk, kedden reggel megszülettek Rúzsa Magdi kisbabái. A csöppségek a Lujza, a Keve és a Zalán nevet kapták.

„Most még nehéz szavakba önteni az érzéseinket. Boldogság van” – számolt be róla korábban Facebook-bejegyzésében az énekesnő.

Az örömhírt csütörtökön Orbán Viktor is üdvözölte. Közösségi média oldalán a miniszterelnök egy Rúzsa Magdiról készült fotón azt írta: minél több a gyermek, annál nagyobb a boldogság.

„Gratulálok Rúzsa Magdinak, Isten éltesse a családot!” – tette hozzá posztjában a kormányfő.

Az énekesnő korábban elmondta, mindig nagy családot szeretett volna, hisz neki is van egy bátyja és egy nővére. Úgy gondolja, hogy a család pont arról szól, hogy sosem vagy egyedül a világban, és ha leginkább érzed, hogy magányos vagy, akkor is mindig van ott valaki, akivel összeköt a szeretet. Most pedig teljesült a vágya.

hirado.hu