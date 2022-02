Rangos nemzetközi díjra jelölték az OSZK zenetörténeti kötetét

2022. február 4. 14:35

Rangos nemzetközi díjra jelölték az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) által kiadott Eritis mihi testes című tanulmánykötetet, amely az 1938-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hangfelvételeit is tartalmazza - tájékoztatta az OSZK pénteken az MTI-t.

A kétnyelvű tanulmánykötetet a történeti hangfelvételek kutatása kategóriában jelölte díjra az Association for Recorded Sound Collections (ARSC) nevű nemzetközi szervezet, amely a hangtári és audiovizuális felvételekkel foglalkozó szakmát tömöríti, tagsága az egész világra kiterjed - közölték.

Az ARSC több zenei kategóriában hirdet évente győztest. Az eredményhirdetés szeptemberben, a díjátadó 2023 májusában várható.

A kötet CD-melléklete reprezentatív válogatást tartalmaz a 34. kongresszus hangfelvételeiből. Hallhatók rajta népénekek, a megnyitó ünnepség részletei, valamint Eugenio Pacelli (1876-1958) bíboros, pápai legátus (a későbbi XII. Piusz pápa) Mátyás-templombéli köszöntése is.

A tanulmánykötet tartalmi része Szabó Ferenc János és B. Kaskötő Marietta, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének munkatársainak a munkája. A hangfelvételek anyagát Dede Franciska és Illyés Boglárka, az OSZK munkatársai közreműködésével Szabó Ferenc János állította össze, és Solymosi Ákos, az OSZK Színháztörténeti és Zeneműtára munkatársa digitalizálta és restaurálta.

Az OSZK tájékoztatása szerint, háromféle hangzó - a korabeli filmhíradórészleteket is beleszámolva négy - dokumentumtípus is megőrizte a kongresszus eseményeit: kereskedelmi forgalomba került gramofonlemezek, a Magyar Rádió lemezeken megőrzött stúdiófelvételei, valamint korabeli rádióközvetítések privát hangfelvételei is fennmaradtak.

A kiadvány az egyházzenei hangfelvételek története mellett a korabeli kiadók, lemezcégek működésébe is bepillantást nyújt, ami művelődéstörténeti szempontból igazi kuriózumnak számít.

A tanulmányokat a CD-n hallható hangfelvételek átírt szövegei követik. A kötetet illusztrációk egészítik ki; kották, plakátok, lemezcímkék, fényképek foglalják keretbe a szöveg és a zene egységét - áll a közleményben.

MTI