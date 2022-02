Az idén eddig 13 600 migránsbűnözőt fogtak el Magyarországon

2022. február 4. 21:22

Idén eddig 13 600 határsértőt fogtak el Magyarországon, és 102 embercsempész ellen indítottak eljárást - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója pénteken az M1 aktuális csatornán.

Bakondi György azt mondta: tavaly ugyanekkor körülbelül 7400 határsértőt fogtak el. Ebből az látszik, hogy idén - a korábbiaktól eltérően - a téli időjárás ellenére is nő a migrációs nyomás - emelte ki.



Szerinte ez a tavaszi időszakban is folytatódik majd, ugyanis Törökországban nő az érkezők száma, és ha Afganisztánban tovább romlik a helyzet, még többen érkezhetnek.



Bakondi György hangsúlyozta, a magyar emberek nem szeretnék, ha Brüsszelből diktálnák, kiket kell befogadni Magyarországra, és a kormány szerint is a nemzetállamok hatásköre, kiket engednek be.



MTI