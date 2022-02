Ilyen lett a felújított csíkszentdomokosi községháza

2022. február 4. 23:49

Nemcsak felújították, hanem az ügyfelek könnyebb kiszolgálása érdekében át is alakították a csíkszentdomokosi polgármesteri hivatalt, ahová nemrég költözhettek vissza az intézmény munkatársai. Az épület korszerűsítése több mint másfél évig tartott, a munkálatokat 1,8 millió lejből valósították meg.

Kép: Veres Nándor

„Év elejétől visszaköltözhettünk a felújított hivatalba, miután befejeződött az épület teljes felújítása” – mondta Karda Róbert, Csíkszentdomokos polgármestere. A községháza korszerűsítését 2020-ban kezdték el, miután sikeresen pályáztak a középületek energiahatékonyságának növelésére kiírt pályázatra a Regionális Operatív Programban.

Kép: Veres Nándor

A kivitelezésre 1,3 millió lejt kaptak, amelyet 500 ezer lejes önrésszel toldottak meg, hogy azokat a felújítási munkálatokat is elvégezzék egyúttal, amelyeket nem finanszírozott a pályázat. Az 1929-ben épült, egyszintes épületet úgy alakították át a felújítás során, hogy könnyebb legyen kiszolgálni a község lakóit.

„Létrehoztunk egy úgynevezett ügyfélkaput, ahol egy munkatársunk útba tudja igazítani a belépőket, és a bejárathoz közel költöztettük azokat az irodákat, amelyeket gyakrabban látogatják, mint például az adó- és illeték, a mezőgazdasági és kataszteri, valamint a szociális irodákat. A hivatal hátsó részében kapott helyet a könyvelőség, a közbeszerzési és egyéb adminisztrációs részlegek” – sorolta a polgármester.

Hozzátette: a korábbi két bejáratot megszüntették, így ezentúl csak a főbejáraton fogadják az ügyfeleket. A korábban kultúrházként is működő termet díszteremként használják a tanácsülések, valamint kisebb koncertek alkalmával.

A felújítási munkálatok ideje alatt a hivatal munkatársai egyébként két épületben dolgoztak, egy közösségi házban, illetve az önkéntes tűzoltóság egyik épületében. Most már a bútorzatot is visszaköltöztették a felújított hivatalba, ugyanakkor a régieket új bútorokkal és felszereléssel fogják nemsokára kiegészíteni.

Kép: Veres Nándor

A község polgármestere ugyanakkor érdeklődésünkre megosztott néhányat az idei terveik közül is. Ebben az évben szeretnénk folytatni a járdák kiépítését az országút mentén, végig a községen. Tavaly egy kilométernyi szakasz készült el, és még hét kilométeres szakaszon kell a járdát kivitelezni – magyarázta a községvezető. Tőle tudjuk, hogy a közvilágítási rendszer korszerűsítését is idén fejeznék be.

További nagy munkálat a tanuszoda építése, amelynek kapcsán Karda Róbert úgy nyilatkozott, hogy nyár elejére elkészülnek vele. Ugyanakkor sikeresen pályáztak a Vidéki Beruházások Ügynökségéhez (AFIR) egy nyolc kilométeres mezei makadámút kiépítésére, amely az országutat kötné össze a Balánbánya felé vezető úttal, közben sok mezőgazdasági területhez jelentene könnyebb hozzáférést.

A polgármester úgy fogalmazott: elképzelésük ugyan van még bőven, azonban pénzügyi finanszírozást szerezni a megvalósításukhoz már nehezebb. Például az orvosi rendelőt szeretnék felújítani, szolgálati lakásokat építeni, ipari parkot létesíteni.

Barabás Hajnal

szekelyhon.ro