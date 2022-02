Női kézilabda BL - A Ferencváros döntetlent játszott a Rosztov-Donnal

2022. február 5. 17:55

A Ferencváros 25-25-ös döntetlent játszott az orosz Rosztov-Don csapatával a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában, szombaton Érden.

Eredmény, csoportkör, 12. forduló, A csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Rosztov-Don (orosz) 25-25 (13-13)



lövések/gólok: 36/25, illetve 40/25

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 4/2

kiállítások: 6, illetve 4 perc

A hazai csapatból Julia Behnke és Bíró Blanka, a vendégektől Anna Lagerquist, Kszenyija Makejeva és Alekszandra Szmirnova hiányzott, Eduarda Amorim pedig nem lépett pályára - bár be volt nevezve -, így csapatában csak 11 mezőnyjátékos szerepelt.

Az oroszok nyitott védekezéssel kezdtek, de erre az FTC gyorsan megtalálta a megoldást, védekezésben is egyre hatékonyabban teljesített, Janurik Kinga pedig bravúros védéseket mutatott be (7-5). Szöllősi-Zácsik Szandra három találata után a vendégek időt kértek, majd a kapusuk lecserélésével létszámfölényes támadójátékra váltottak.

Türelmes, taktikus akciókat vezetve, egyre jobban védekezve fordított a Rosztov, a szünetben pedig döntetlen volt az állás.

Szöllősi-Zácsik vezérletével a második félidőt is jól kezdte a magyar bajnoki címvédő Ferencváros, első alkalommal alakult ki háromgólos különbség a csapatok között (16-13). Ezután a továbbra is létszámfölényben támadó oroszok Julija Manaharova góljaival ismét fordítottak. Az FTC támadójátéka újra megakadt, de másfél perccel a vége előtt Márton Gréta egyenlített. A Rosztov utolsó találatát Grace Zaadi szerezte, majd a magyar együttes világbajnok holland jobbszélsője, Angela Malestein állította be a végeredményt büntetőből.

A Ferencváros legeredményesebb játékosa Szöllősi-Zácsik volt, aki nyolc lövésből hét gólig jutott. Malestein öt gólt szerzett. A túloldalon Manaharova 11 kísérletből hétszer talált be, Zaadi pedig 10/6-os mutatóval zárt. Janurik Kinga 33 lövésből tízet védett ki.

A két együttes 14. alkalommal találkozott egymással, két magyar és tíz orosz siker mellett másodszor született döntetlen.

A 11 győzelemmel álló, ötszörös BL-győztes Győri Audi ETO KC vasárnap az orosz CSZKA Moszkva vendége lesz, a hat sikerrel, három döntetlennel és három vereséggel rendelkező Ferencváros pedig jövő szombaton a horvát Podravka Koprivnica otthonában folytatja szereplését.

MTI