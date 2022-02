Egységes jobboldal építését szorgalmazta Matteo Salvini

2022. február 5. 20:58

Egységes jobboldal építését szorgalmazta Olaszországban és Európában az olasz Liga vezetője, Matteo Salvini, aki ezzel üzent eddigi szövetségesének, Giorgia Meloninak, az Olasz Testvérek (FdI) elnökének egy internetes beszélgetésen szombaton.

Salvini kijelentette, bebizonyosodott, hogy azon kevesek közé tartozott, akik hittek a jobbközép koalíció, a Liga, az Olasz Testvérek, valamint a Hajrá, Olaszország! (FI) szövetsége egységében.

Ám ez elolvadt, mint hó a napon - jelentette ki a Liga vezetője. Hozzátette: ha az a kérdés, hogy "a jobbközép még koalíciót alkot-e Olaszországban, számomra egyértelmű, hogy nem".

Úgy vélte, jelenleg a "csapatjáték helyett egyesek egyéni logikát követnek, rövidlátóra utaló magatartással, és csak a saját kertjükkel törődnek".

Salvini egy az európai jobboldal jövőjéről szóló könyv bemutatójának volt a vendége: interneten jelentkezett be, mivel Covid-betegként karanténban van otthonában.

A politikus egységes, a "nyugati modellre épített, Európa-párti, atlantista" jobboldalt szorgalmazott: "Egy családot alkotunk Európában, és szeretném, ha a (jobboldali) család Európában is bővülne. Brüsszelben is úgy látom, vannak, akik egoizmusból, rövidlátásból, saját kertecskéjük és apró érdekeik védelmében nem engedik, hogy az identitásra épülő mozgalmak a maximumot hozzák ki magukból" - hangoztatta Matteo Salvini.

Matteo Salvini ezzel az Olasz Testvérek elnökének, Giorgia Meloninak üzent, aki pénteken választásra szólította fel a Liga vezetőjét a jobbközép és a Mario Draghi vezette kormány között, amelyben a Liga és a FI a baloldali Demokrata Párttal (PD), és az Öt Csillag Mozgalommal (M5S) kormányoz. Közösségi bejegyzésében Meloni azt írta: Roberto Speranza baloldali egészségügyi miniszterrel és Luciana Lamorgese baloldali belügyminiszterrel kormányozni, "nem erős pozíciót, hanem az ellenfelek előtti meghajlást jelenti. Én ez ellen a rendszer ellen harcolok. Én nem hajlok meg".

Salvini kifejtette, a Liga kormányzásra törekszik, de a kormányra jutás nem cél, hanem eszköz a változás érdekében. "Döntsük már el vége, kik vagyunk és hova akarunk megérkezni, ha mások is beleadnak egy kis alázatot, sikerülni fog. Elfogadhatatlan, hogy a baloldal mindig elveszíti a választásokat, mégis mindig megtalálja a módját, hogy kormányra kerüljön" - jelentette ki Matteo Salvini.

Hozzátette, hogy a Liga számára fordulópontot képvisel a párt szorgalmazta népszavazás az igazságügy reformjáról, amely az előrejelzések szerint áprilisban lesz. "Ha jól sikerül, ahogy gondolom és remélem, onnan fogunk újraindulni" - mondta Matteo Salvini.

Az Olasz Testvérek, a Liga és a Hajrá, Olaszország! (FI) alkotta jobbközép koalíción belüli viták Sergio Mattarella régi-új államfő újraválasztása óta zajlanak. Mattarella újraválasztásával a Mario Draghi vezette kormány is a helyén maradt, melynek a Liga és az FI is a tagja, miközben az Olasz Testvérek ellenzékben folytatja a jövőre esedékes parlamenti választásokig.

Giorgia Meloni az államfő újraválasztása után a jobbközép szövetség újraalapításáról beszélt. Matteo Salvini egy centrum felé hajló, az amerikai republikánus párt mintájára felépített új koalíciót vázolt.

Elemzők úgy látják, az FdI elnöke és a Liga vezetője között megkezdődött a választási kampány, és verseny zajlik a jobboldali szavazókért. A felmérésekben az FdI húsz százalék fölé emelkedett, maga mögé szorítva a Ligát.

MTI