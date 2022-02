Felgyorsította a rakétakísérleteket Észak-Korea a szakértők szerint

Észak-Korea az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) határozatait megszegve folytatja nukleáris és ballisztikusrakéta-programjainak végrehajtását, egyebek között igyekszik növelni hasadóanyag-gyártási kapacitását – állapították meg ENSZ-szakértők egy új jelentésükben, amelyről az AP amerikai hírügynökség számolt be vasárnap.

A szakértői csoport szerint „egyértelműen felgyorsította” Észak-Korea a rakétakísérletek sorozatát, amely a rövid- és feltehetőleg közepes hatótávolságú rakéták januári tesztsorozatából is nyilvánvaló. Ezeknél a rakétáknál „mind a ballisztikus, mind a manőverező technológiát, a szilárd és a folyékony üzemanyagot is kipróbálták”.

„Az újonnan kipróbált technológia része volt feltehetőleg a hiperszonikus sebességű rakéta és az úgynevezett manőverezhető visszatérő jármű. Észak-Koreának sikerült fejlesztenie az eszközök gyors bevethetőségének, mozgathatóságának képességét (a tengerről is indíthatók), és a rakétaerők nagyobb rugalmasságát. E programjaihoz továbbra is külföldön próbál beszerezni anyagot, alkatrészeket és technológiát, részben kalóz módszerekkel, részben más országokkal – például Iránnal – közös tudományos kutatásai keretében. Ezekhez az anyagi forrásokat is kalóz módon – kibertámadásokkal – próbálja megszerezni” – olvasható a jelentés összefoglalójában.

A kibertámadások útján szerzett pénz – különösen a kriptovaluták – egyébként is jelentős részét teszi ki annak a bevételnek, amelyet Kim Dzsonguun észak-koreai vezető kormánya külföldről szerez meg – tették hozzá.

Az AP emlékeztetett arra, hogy Phenjan a legutóbbi, múlt vasárnapi kísérlettel megszegte a közepes és nagy hatótávolságú rakéták tesztelésére vonatkozó, 2018-ban általa önként vállalt moratóriumot, noha Kim Dzsongun álláspontja szerint ez már nem kötelezi, mert 2019-ben megszakadtak vele a tárgyalások, és az Egyesült Államok továbbra sem hagy fel a szerinte ellenséges politikájával vele szemben.