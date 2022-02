„A kultúra alkalmas arra, hogy az élet újraindításának motorja legyen”

2022. február 7. 13:28

A Kolozsvári Állami Magyar Színház Hamlet-előadásával április 20-án kezdődik a 8. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM); a május 8-ig tartó fesztiválon 16 produkciót, a magyar mellett francia, olasz, görög, orosz, ukrán, lengyel, cseh, lett, litván, bosnyák és vietnámi előadást láthat a közönség a Nemzeti Színházban.

Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a színházi találkozó hétfői budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte: a kultúra alkalmas arra, hogy az élet újraindításának motorja legyen egy pandémiás időszak lefelé ívelő hullámánál.

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója a MITEM idei programjáról elmondta: régi barátok, nagymesterek, köztük Valere Novarina, Theodórosz Terzopulosz, Rimas Tuminas, Alvis Hermanis és új alkotók is megjelennek az idei programban, amelyben az idén először vietnámi és bosnyák előadás is szerepel. Mindig abban gondolkodtunk, hogy ki kell nyitni a színházat, nemzetközi szinten kell megmérettetnünk - mondta. Hozzátette: a cirkuszművészet mellett az idei évben a táncművészet és a bábművészet is kiemelt helyet kapott a programban.

MTI