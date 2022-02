A héten érkezik a 13. havi nyugdíj

2022. február 7. 13:56

Idén is folytatódik az idősek segítése. 2021-ben nyugdíjemeléssel, plusz egyheti nyugdíjjal és rekordösszegű nyugdíjprémiummal segítette a kormány az időseket. 2022 mintegy 5 százalékos nyugdíjemeléssel indult, februárban pedig érkezik a teljes 13. havi nyugdíj. 2022 februárjában az idősek megkapják a teljes 13. havi nyugdíjat, amit a januári 5 százalékos emelés is érint, így még nagyobb összegre számíthatnak. Az emelés, mely januártól érkezik egy átlagnyugdíj esetében havonta plusz 7500 forintot jelent.

A 13. havi nyugdíj visszaépítése négy részletben történt volna: minden év februárjában plusz egyheti nyugdíjat kaptak az idősek. A gazdaság jó teljesítménye azonban ezt felülírta, így sikeresen vissza lehet vezetni a Gyurcsány–Bajnai-kormányok által elvett juttatást. A nyugdíj postai kézbesítése február 9-én, banki utalása pedig február 11-én kezdődik és plusz egyhavi juttatást jelent az idősek számára, ráadásul a januári 5 százalékos emelés is bele van építve.

A plusz juttatás nemcsak a nyugdíjasokra, hanem a nyugdíjszerű ellátásra jogosultakra is vonatkozik. Ennek kapcsán Farkas András nyugdíjszakértő az M1-en elmondta: Mintegy kéttucatnyi ellátásban részesülő kap most 13. havi ellátást, tehát az öregségi nyugdíjasokon kívül megkapja az összes hozzátartozói nyugellátásban részesülő is. Az özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, a korhatár előtti és szolgálati ellátásban részesülők is számíthatnak a plusz nyugdíjra, ezen felül a rokkantnyugdíjasok, rehabilitációs ellátásban részesülők is. Ez Magyarország lakosságának mintegy egynegyedét érinti.

Ez havonta egy átlagos nyugdíjas esetében, aki 150 ezer forint körüli juttatást kapott decemberben, januártól már 7500 forinttal többet, összesen 157 500 forintot jelent. Vagyis februárban ennek az összegnek a duplája, azaz 315 ezer forint érkezik majd az arra jogosult átlagnyugdíjasoknak. Azonban a nyugdíjprémiumról sem szabad elfeledkeznünk, hiszen az előrejelzések szerint a gazdasági növekedés idén is meghaladja a 3,5 százalékot, így az idősek az év végén is jó eséllyel számíthatnak pluszjuttatásra.

Orbán Viktor még novemberben jelentette be, hogy a teljes 13. havi nyugdíjat visszavezeti a kormány. „A nyugdíj nálam sosem alku vagy vita kérdése. A nyugdíj nem egy elvont közgazdasági kérdés, hanem egy érzelmi kérdés, egy társadalmi igazságossági kérdés. Hogyan gondolkodik egy ország a saját szüleiről meg a nagyszüleiről, és a helyzet úgy áll, hogy ma nem lennénk ott, ahol vagyunk, ha nem végezték volna el a munkájukat” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

hirado.hu