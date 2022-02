Varga Mihály: Az egészségipar fejlődésének támogatása megfelel Magyarország érdekeinek

2022. február 7. 15:09

Az Egészségipari Támogatási Program (ETP) mára az egyik legsikeresebb beruházásösztönző programmá vált – jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter Pilisvörösváron, ahol átadta a Gemitech Kft. egészségipari fejlesztését. Az izolációs ágy kifejlesztésére, valamint prototípusának legyártására létrejött üzem megvalósítását a kormány 400 millió forinttal segítette, tudatta a pénzügyi tárca lapunkhoz eljuttatott közleményében.

Az egészségipar fejlődésének támogatása megfelel Magyarország érdekeinek, és része a kormány beruházásösztönző politikájának is – hangsúlyozta Varga Mihály. Mint mondta: kritikus helyzetekben az alapvető eszközök hazai előállítása nélkül nincs biztonságban a betegellátás, emellett az egészségipar egy tudásintenzív, dinamikusan fejlődő ágazat, amelyben nagy hagyományokkal rendelkezünk és igen jók az adottságaink. Reális tehát az a célkitűzés, hogy növeljük a hazai gyártókapacitást, emeljük a magyar beszállítók részesedését és elérjük az exportteljesítmény növekedését is – tette hozzá a tárcavezető. Varga Mihály emlékeztetett: különös jelentősége van ennek most, amikor átrendeződnek a világgazdaság erőközpontjai, és a kihívások mellett gazdasági lehetőségek sora is megnyílik.

A pénzügyminiszter a beruházásról szólva elmondta: a Pilisvörösváron gyártott izolációs kórházi ágyrendszer nemzetközileg is innovációnak számít. Hozzátette: ez a műszaki megoldás a jelenleginél nagyobb védelmet nyújt majd a fertőző betegeket ellátó orvosok és ápolók számára, emellett olyan helyeken is lehetővé válik a betegek biztonságos elkülönítése, ahol erre eddig nem, vagy csak igen magas költségek árán volt lehetőség.

Az ETP által összesen 57 cég valósíthat, illetve valósíthatott meg egészségipari beruházást. A már odaítélt támogatások 82 különböző fejlesztés végrehajtását teszik lehetővé országszerte.

Az összérték eléri a 86 milliárd forintot, a kormányzati támogatás mértéke pedig 66 milliárd forint. Ezek a beruházások összességében 5700 munkahely létrejöttéhez, illetve megőrzéséhez járultak hozzá. A 82-ből 48 projekt már megvalósult.

MTI