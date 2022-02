A magyar gazdaság immár több lábon áll

2022. február 8. 09:17

Az elmúlt tíz-tizenkét év egyik legfontosabb eredménye, hogy a magyar gazdaság mára több lábon áll, és számos ágazata nemzetközileg is versenyképes, aminek köszönhetően az ország le tudta győzni a világgazdasági nehézségeket - jelentette ki kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Aszódon.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a török Sisecam csoport aszódi beruházásának bejelentésén vett részt. Az autóipari üvegtermékek előállításával foglalkozó cég hárommilliárd forintos fejlesztéséhez az állam 650 millió forint támogatást nyújt. Az idei év végéig megvalósuló projekt nyomán száz új munkahely jön létre.



A külügyminiszter beszédében kiemelte, hogy a koronavírus-járvány következtében új világrend kialakulásának lehetünk szemtanúi, amelynek Magyarország egyértelműen a nyertesei közé tartozik. Ehhez szerinte szükség volt számos stratégiai döntésre, például arra, hogy hazánk a tavalyi év első felében az élre tört az oltási kampányban, s így az európai átlagnál mintegy két hónappal korábban nyithatta újra a gazdaságát.



A járványügyi korlátozások napi 10-15 milliárd forint kárt okoztak, így az ország újranyitása hatalmas lökést jelentett, és hozzájárult a több mint 6 százalékos éves gazdasági növekedés, a beruházási rekord eléréséhez - hangsúlyozta.



"A 2008-2009-es pénzügyi válság után hosszú évekbe tellett, hogy a magyar gazdaság regenerálódjon, most viszont elég volt egy év a válság előtti szint eléréséhez" - mutatott rá.



Szijjártó Péter közölte, hogy a kormány minden idők egyik legnagyobb beruházásösztönzési programját indította el, a versenyképesség növelésének céljával körülbelül 290 milliárd forint támogatást biztosítottak harminc iparágban.



Kitért arra is, hogy a válság alatt 170 beruházást hirdettek meg Pest megyében, összesen 104 milliárd forint értékben. Ezen fejlesztésekhez az állam 38 milliárd forint támogatást biztosított, így segítve 31 ezer munkahely megőrzését.



A miniszter emellett aláhúzta, hogy az autóipar a magyar gazdaság gerincoszlopa, amely akkor tud tovább erősödni, ha a beszállítók is növelni tudják kapacitásaikat. Az ágazat termelési értéke a tavalyi év első 11 hónapjában 8700 milliárd forint volt, a szektor 160 ezer embernek ad munkát az országban.



Leszögezte, Törökország stratégiai partnere és barátja Magyarországnak, s a kétoldalú kereskedelmi forgalom 2021-ben 15 százalékkal bővült és elérte a négymilliárd eurót.



A Sisecam a világ egyik legnagyobb üvegáru-gyártója: 14 országban 43 gyárral van jelen, termékeit mintegy 150 országba exportálja. A vállalat tavaly bejelentette, hogy nagyjából 73 milliárd forintos beruházással üzemet nyit Kaposváron, így létrehozva 329 új munkahelyet.



MTI