A keresetek átlagosan 10 százalék felett nőhetnek az idén

2022. február 8. 10:17

A minimálbér és a garantált bérminimum emelése "határozottan, katonásan" nyomást gyakorol a magasabb keresetekre is, átlagosan két számjegyű, 10 százalék feletti növekedéssel lehet számolni az idei évre - mondta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.

Kiemelte: a válság átrendezte a munkaerőpiacot, ugyanakkor a regisztrált álláskeresők száma továbbra is 250 ezer fő alatt van, az országban pedig 4,7 millióan dolgoznak.



A 25 év alattiak szja-mentessége adott esetben akár 600-700 ezer forint megtakarítást is jelenthet a fiatalok számára - jegyezte meg. Ez az intézkedés hatalmas segítség ahhoz, hogy a fiatalok "elinduljanak az életben", ugyanakkor hozzájárul ahhoz is, hogy ez a korcsoport a magyar munkaerőpiacon maradjon - tette hozzá.



Bodó Sándor elmondta, hogy a megemelt bérek kifizetéséhez a kormány a munkaadóknak adókedvezmények formájában nyújt segítséget, mert egyelőre "piaci alapon" a gazdaság még nem tart ott, hogy a magasabb kereseteket biztosítani tudja.



Beszélt arról is, hogy egyre több szakemberre van szükség az informatika területén, valamennyi szakmában, az áruházi dolgozótól a parkolóőrig szükség van számítástechnikai eszközök használatára.



MTI