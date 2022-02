Érkeznek az idei első emelt pedagógusbérek

2022. február 8. 14:53

A közszféra béremelései között ezekben a napokban érkeznek az idei első emelt pedagógusbérek is - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma az MTI-vel kedden.

A tárca közleménye szerint januártól újabb 10 százalékkal, 2010-hez képest pedig két és félszeresére emelkedtek a pedagógusbérek. Az emelés összesen 145 ezer köznevelésben dolgozó pedagógust érint, köztük az óvodai, általános iskolai és gimnáziumi pedagógusokat.



A kormány tervei szerint 2023-ban további nagyobb béremelés várható - emelték ki.



Az a baloldal, amely a választás közeledtével ismét hergelni próbálja a pedagógusokat - fogalmaztak -, kormányzása alatt pedagógusok ezreit tette utcára, befagyasztotta és agyonadóztatta a bérüket és még el is vettek tőlük egy havi bért.



A minisztérium hangsúlyozta: a nemzeti kormány elkötelezett a pedagógusok megbecsülésében. 2010 óta több ütemben emelkedett a pedagógusok bére, az emelés a járvány ellenére is folytatódott, az idén januári 10 százalékos emelés előtt 2020 júliusában is volt egy 10 százalékos növekmény.



2010-ben egy pályakezdő, főiskolai végzettségű pedagógus bére átlag bruttó 122 000 forint volt, ma bruttó 312 000 forint. Egy 20 éve dolgozó, főiskolai végzettségű pedagógus bére bruttó 149 145 volt, ma pedagógus I. fokozatban bruttó 328 860 forint, pedagógus II. fokozatban pedig bruttó 361 746 forint - ismertették.

MTI