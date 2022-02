„A cirkusz láthatatlan lelke”

2022. február 8. 20:30

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a kultúra és művészetek elhivatott támogatójaként kiállítássorozatot szervez, hogy ezzel is segítse a tehetséges művészek széles körben való megismertetését – tájékoztatta a Gondolát az EMET.

Monszpart Zsolt főigazgató

A MANK Nonprofit Kft.-vel közös, Staféta elnevezésű programsorozat a művészeti tehetség átörökítésének megértésére tesz kísérletet művészdinasztiák és művészcsoportok bemutatásával. A sorozat harmadik, Urbán Ádám műveit bemutató kiállítását, „A cirkusz láthatatlan lelke” címmel 2022. február 8-án 11 órakor a Támogatáskezelő székházában (1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.) nyitják meg.

A Balogh Rudolf-díjas fotográfus munkájának immár tíz éve jelentős témája a cirkuszi világ. A kiállított sorozat egészen új irányból enged betekintést ebbe az egyszerre különös és elbűvölő univerzumba. A befogadónak ezúttal lehetősége nyílik bepillantani a porond és a függönyök mögé: ahol nem csupán maga a csoda, hanem az ahhoz vezető, emberi megpróbáltatásoktól és az egyén határainak feszegetésétől rögös út is megmutatkozik. Ahogy Szerényi Tamás újság- és prózaíró, a sorozatról készült fotóalbumban szereplő szövegek szerzője fogalmaz: „Urbán Ádám képei kitágítják a perspektívát és felszabadítanak minket a narratíva kötöttségei alól, hiszen a cirkusz egyre inkább narratív műfaj, a többkötetes sikerregények, a nézettségi rekordokat döntő, folytatásos mozifilmek és sorozatok korában a cirkusz is belesimult a vonatkozó trendbe, és egyre inkább a történetmesélésen keresztül igyekszik újradefiniálni önmagát. Ezt a narratív héjat lehántva mutatja be egészen új megvilágításban, illetve fejezetenként más és más fénytörésben a cirkusz intézményét és a cirkuszi létezés különféle stációit a fotográfus-szerző" – fogalmazott a Gondolához eljuttatott téjékoztatójában az EMET.

„(…) Külön érdekessége a sorozatnak, hogy a fotográfus nem »csupán« dokumentál, hanem kalauzol is bennünket, hiszen a képeken érződik a bennfentesség kiváltsága és a jó értelemben vett részrehajlás, amellyel a fotográfus a témájához viszonyul. Empátia és rajongás sugárzik minden egyes felvételből, így azok szubjektív naplóként, egy láthatatlan társulati tag vizuális tanulságtételeként is értelmezhetőek.”

A Staféta című kiállítássorozat, amelyet arany fokozatú támogatóként az Allianz Hungária Zrt., bronz fokozatú támogatóként az MKB Bank Nyrt. támogat, 2021-ben és 2022-ben csaknem tíz városban mutatkozik be. A sorozat első állomásán, Budapesten a Farkas-Rákossy művészdinasztia munkáit ismerhettük meg, „A türelem születése” című tárlaton pedig a debreceni közönség fedezhette fel neves művészek munkáinak mély jelentésrétegeit.

„A cirkusz láthatatlan lelke” című kiállítás 2022. március 31-ig látogatható a Támogatáskezelő székházában, munkanapokon 8 és 16 óra között. A nyolcadikai

megnyitón köszöntőt mond a kiállítás fővédnöke, Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár és Kőrösi Orsolya, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ ügyvezető

igazgatója. A kiállításmegnyitón közreműködik a Monarchia Zeneművész Egyesület vonósnégyese. A rendezvényt Monszpart Zsolt, a Támogatáskezelő főigazgatója moderálja – zárul a Gondolához eljuttatott EMET-jelentés.

