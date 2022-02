Több mint száz amerikai katona már megérkezett Romániába

2022. február 8. 21:35

Megérkezett már több mint száz amerikai katona Romániába, hogy előkészítse az Egyesült Államok által ígért csapaterősítést - közölte kedden Vasile Dincu védelmi miniszter.

Román logisztikai szakemberek is dolgoznak az előkészületeken. A tárcavezető szerint nemsokára érkezik a csapatok többi része is, de nincs megszabva "sem konkrét hely, sem konkrét időpont" a Romániába várt amerikai katonák érkezését illetően - idézte Dincut az Agerpres hírügynökség.



"Mi már néhány éve fel vagyunk készülve multinacionális haderő elhelyezésére, több olyan létesítményünk is van, ahol elszállásolhatók a katonák" - mutatott rá a miniszter.



Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma (Pentagon)a múlt héten közölte, hogy NATO-tagállami kötelezettségeinek szellemében, "az orosz agresszió elrettentésére" irányuló erőfeszítéseinek részeként, az Egyesült Államok Németországból Romániába vezényel át mintegy 1000 amerikai katonát - idézte fel a román hírügynökség.



Az Adevarul című román lap úgy tudja, a németországi Vilseckben állomásozó 2. páncélos lovasezred Stryker harcjárművekkel felszerelt gépkocsizó lövészzászlóalja érkezik Romániába. A román média egyelőre csak találgatja, hogy Románián belül hova telepítik az újonnan érkező amerikai csapatokat.



Eddig mintegy 900 amerikai katona állomásozott Romániában a Fekete-tenger partvidékén, Konstanca közelében található - az iraki csapatkivonás közben is használt - Mihail Kogalniceanu légi támaszponton, az amerikai rakétapajzs létesítményeit befogadó dél-romániai Deveselun és az aranyosgyéresi katonai repülőtéren, ahova az amerikaiak MQ-9-es Reaper drónokat hoztak - emlékeztetett az Adevarul.



MTI