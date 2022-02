Bálint-napi randevú és privát tárlatvezetés a múzeumban

2022. február 8. 23:15

Privát tárlatvezetésre lehet időpontot foglalni a Galántai Honismereti Múzeum Mit rejt a ruha című tárlatára. Ez a múzeum Bálint-napi ajándéka a pároknak – tájékoztatott Pukkai Judit, a múzeum munkatársa.

Galánta ősi magyar címere – wikipedia

A Randevú a múzeumban szombaton, február 12-én lesz.

„Dömötör Alenka tárlatvezető kíséri a párokat, akik pikáns részleteket is megtudhatnak az alsóneműk és az öltözködés történetéből. Végezetül a hölgyek hosszú krinolin alsószoknyát is felpróbálhatnak és akár táncra is perdülhetnek benne, mint a hercegkisasszonyok a hercegekkel egy mesebeli kastélyban rendezett bálon” – tette hozzá Pukkai Judit.

Időpontot a https://forms.gle/CLawe459drCRneev6 online űrlapon lehet foglalni, a belépés ingyenes, a tárlatvezetés ideje körülbelül fél óra, és a párok a múzeum állandó tárlatait is megnézhetik.

(tasr/Felvidék.ma)

