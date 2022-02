Rezsicsökkentés csak addig van, amig Orbán Viktor kormányoz

2022. február 9. 09:22

Rezsicsökkentés csak addig van, amig Orbán Viktor kormányoz, de addig "betonbiztosan" - jelentette ki Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke szerdán a Facebook-oldalán.

"Mi már 2014-ben és 2018-ban is bizonyítottuk, hogy rezsiügyben is álljuk a szavunkat" - tette hozzá videójában a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.



A magyar családok, nyugdíjasok és kisvállalkozók megfizethető és biztonságos energiaellátása csak az olcsó és folyamatosan érkező orosz gázzal valósítható meg. A magyar kormány ezért állapodott meg Moszkvával 15 évre, évi 4,5 milliárd köbméter gáz szállításáról - közölte.



Nyugat-Európa jelenleg ötször annyiért veszi a gáz köbméterét, mint Magyarország, "ezért ott az egekbe emelkedtek a rezsiköltségek". Mivel nekik hosszútávú szerződésük sincs, már vásárolni sem tudnak, tartalékkészleteik "vészesen leapadtak"; Németországban és Ausztriában már az áram- és gázellátás szüneteltetésére készítik fel a lakosságot - mondta a kormánypárti politikus.



Magyarországra azonban a gáz garantáltan jön, ezért lehet fenntartani a rezsicsökkentést - hangsúlyozta Németh Szilárd, hozzátéve: ha van orosz gáz, akkor van rezsicsökkentés is.



"Az Európai Unióban egyedülálló magyar rezsicsökkentést viszont a baloldal áprilisi hatalomra kerülése veszélyesen fenyegeti" - figyelmeztetett. "Gyurcsányék azért fúrják, faragják a magyar-orosz gázmegállapodást, mert meg akarják szüntetni a rezsicsökkentést", ezt maga a baloldal miniszterelnök-jelöltje jelentette ki - emelte ki Németh Szilárd.



A fideszes politikus azt hangsúlyozta: "Gyurcsányékkal visszatérne a 2010 előtti rezsiemelések korszaka", ismét kiszolgáltatnák a magyar háztartásokat a brüsszeli energiapolitikának és a külföldi energiaszolgáltatóknak. "Sőt, mint annak idején, még a világpiaci áraknál is drágábban adnák a gázt és az áramot" - hangsúlyozta, kiemelve, hogy "Gyurcsány és Bajnai nyolc éve alatt 15 áremelést szenvedtek el a magyar családok.



A Fidesz-KDNP energia- és családpolitikájának a rezsicsökkentés a sarokköve - hangsúlyozta a Fidesz alelnöke. "Aki nem akar évente félmillió forinttal több rezsiköltséget fizetni, az áprilisban velünk tart és ránk szavaz" - fogalmazott.



MTI