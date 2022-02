A házszabály szigorításáról döntött a román képviselőház

2022. február 9. 16:20

A házszabály szigorításáról döntött szerdán a kormánypárti képviselők szavazataival a román képviselőház a további botrányok megelőzése érdekében.

Ezentúl hat hónapra megfoszthatják illetményének felétől azt a képviselőt, aki képviselőtársa helyett szavaz, molinó kifeszítésében vesz részt, a frakció kijelölt helyét elhagyva (telefonjával) élőben közvetíti az ülést, erőszakosan lép fel képviselőtársával szemben, kiabál, gyalázkodik, fenyegetőzik, másokat sérteget. A botrányt okozó képviselőt az ülésvezető eltávolíttathatja a parlamenti őrséggel az ülésteremből.

A másokat sértegető, erőszakos képviselők felszólalási jogát háromhónapos időtartamra felszólalásonként tíz másodpercre korlátozhatják, a képviselőház működését, illetve másokat veszélyeztető frakciókat pedig fél évig megfoszthatják a szolgálati gépkocsiktól és a parlament alkalmazásában álló teljes személyzettől.

A házszabály módosítását a Szociáldemokrata Pártból (PSD), a jobbközép Nemzeti Liberális Pártból (PNL), a Romániai Magyar Demokrata Szövetségből (RMDSZ) és a nemzeti kisebbségi frakcióból álló kormánytöbbség 202 szavazatával fogadták el, míg az ellenzék 91 képviselője ellene voksolt.

A kormánypártok elsősorban a többi párt által szélsőségesnek minősített, rendszeresen botrányt okozó Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselőit próbálják megfékezni, miután George Simion, az AUR társelnöke hétfőn odarohant a beszédét tartó Virgil Popescu energiaügyi miniszterhez, megrángatta és fenyegetően az arcába kiabált.

A szerdán elfogadott határozat indoklása szerint a házszabály eddigi szankciói elégteleneknek bizonyultak az "első mandátumuknál tartó", a parlamenti szokásjogot semmibe vevő, kollégáikkal szemben szóbeli és fizikai erőszakot alkalmazó törvényhozók fegyelmezéséhez.

Bár a parlamentbe is beszivárgó erőszak megfékezésének szükségességével a 2016 óta parlamenti képviselettel rendelkező Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) is egyetért, ellenzéki pártként tiltakozott a "transzparencia korlátozása" ellen, és úgy értékelte: sérül a demokrácia azáltal, hogy kitiltják a molinós tüntetéseket és a telefonos élő közvetítéseket a törvényhozásból. Az utcai tüntetések eszköztárát egyébként az USR hozta be a román parlamentbe, a 2020-ban képviselethez jutott AUR viszont a figyelemfelkeltés legfőbb eszközeiként használja a gerillamódszereket, azzal növelve támogatottságát, hogy a szerinte népszerűtlen politikusokat élőben közvetített erőszakos megnyilvánulásokkal "megleckézteti".

Közvélemény-kutatások szerint a parlamenti helyek 9 százalékával rendelkező, nacionalista és oltásellenes szólamokat hangoztató AUR a választások óta eltelt alig több mint egy év alatt megkétszerezte támogatottságát és - a PSD után - a második legnépszerűbb párttá lépett elő Romániában.

Az AUR és az USR bejelentette, hogy alkotmányossági óvást emel a házszabály "antidemokratikus, az ellenzék elhallgattatását célzó" módosítása ellen.

