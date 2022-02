Koronavírus - Lélegeztetőgépre került Vlagyimir Zsirinovszkij orosz pártvezető

2022. február 9. 20:58

Lélegeztetőgépre került Vlagyimir Zsirinovszkij, az Oroszországi Liberális Demokrata Párt elnevezésű nemzeti konzervatív parlamenti párt vezetője, akit koronavírus-fertőzéssel szállítottak kórházba - közölte az RBK orosz gazdasági lap és az URA.ru hírportál szerdán a párthoz közel álló forrásra hivatkozva. Az egészségügyi tárca közlése szerint a politikus állapota stabil.

A minisztérium megerősítette, hogy Zsirinovszkijt a moszkvai Központi Klinikai Kórházban kezelik. Tájékoztatása szerint a 75 éves pártvezetőt, akit a SARS-CoV-2 vírus omikron változata fertőzött meg, február 2-án szállították kórházba, ahol minden szükséges orvosi segítséget megkap.

A hivatalos közleményt megelőzően a politikus állapota élénk érdeklődést váltott ki az orosz sajtóban, ahol egymásnak ellentmondó értesülések is megjelentek. Az RBK és az URA.ru hírportál azt írta, hogy Zsirinovszkij állapota "súlyos, válságos", amit kísérőbetegségek is súlyosbítanak. A RIA Novosztyi és a TASZSZ hírügynökség is már hírt adott arról, hogy Zsirinovszkijt a Központi Klinikai Kórházba szállították.

A Mash.ru úgy tudja, hogy a pártvezetőnek kétoldali tüdőgyulladása van. A Readovka.ru híroldal pedig úgy értesült, hogy Zsirinovszkij két hete betegedett meg, kezdetben enyhe tünetei voltak, de később "súlyos szövődmények" léptek fel nála.

A Znak.com ugyanakkor az orosz parlament alsóházi vezetéséhez közel álló forrása valótlannak minősítette a Zsirinovszkij súlyos állapotáról szóló információkat.

Informátora szerint a politikus szerdán munkaügyi kérdéseket vitatott meg az Állami Duma elnökével, Vjacseszlav Vologyinnal.

December közepén Zsirinovszkij azt közölte, hogy újra beoltották a koronavírus ellen. Állítása szerint 2020 szeptembere óta hétszer kapott vakcinát.

Az orosz operatív törzs adatai szerint egyébként Oroszországban szerdára az igazolt fertőzöttek száma 183 103-mal 13 330 769-re, a halálos áldozatoké pedig 669-cel 337 390-re emelkedett. Kórházba egy nap leforgása alatt 20 178 embert szállítottak, 0,03 százalékkal kevesebbet, mint egy nappal korábban.

MTI