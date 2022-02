Változékony és hűvösebb idő várható a hétvégén

2022. február 11. 09:20

Változékony és hűvösebb idő várható a hétvégén: többfelé napközben is mérhetnek 5 Celsius-fok alatti értékeket, vasárnap pedig néhol mínusz 10 fokig is lehűlhet a levegő. Ezzel együtt sok napsütés várható, a hegyekben viszont hózápor is előfordulhat - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Péntekre virradóra az éjszaka képződött köd helyenként csak lassan oszlik fel, máshol alapvetően napos idővel indul a nap. Várhatóan késő délelőtt viszont észak, északnyugat felől "frontális felhőzet" érkezik, amelyből szórványosan előfordulhat kisebb, időszakos eső, záporeső. A hegyekben havas eső zápor, hózápor sem kizárt. A szél megélénkül, megerősödik, elsősorban a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet többnyire plusz 10 és 15 fok között várható, de a tartósan ködös, felhős részeken pár fokkal hidegebb lesz az idő.



Szombaton napos idő várható, csapadék nem valószínű és a légmozgás is mérséklődik. A hőmérséklet hajnalra általában mínusz 5 és plusz 1 fok közé süllyed, ugyanakkor a fagyzugos tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. Délutánra plusz 3-8 fokig melegszik fel a levegő.



Vasárnap a Dunántúlon továbbra is napos marad az idő. A Dunától keletre eső területeken viszont délelőtt erősen megnövekedhet a felhőzet, beborulhat az ég. Érdemi csapadék nem valószínű, legfeljebb keleten fordulhat elő időszakosan gyenge eső, a hegyekben kisebb havazás. Időnként megélénkül, néhol meg is erősödik szél. Hajnalban általában mínusz 6 és mínusz 1 fok közötti értékek várhatók, de egyes helyeken akár mínusz 10 fok körülire is lehűlhet a levegő. A csúcshőmérsékletek általában plusz 5 és 10 fok között alakulnak, de a tartósan felhős, kevésbé szeles keleti tájakon több fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek - olvasható az előrejelzésben.



MTI