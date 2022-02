Migránsbűnözés – Még több polgárőr vesz részt a déli határ védelmében

2022. február 11. 11:24

A korábbinál is több polgárőr vesz részt a déli határ védelmében - jelentette be az országos rendőrfőkapitány pénteken Mórahalmon.

Balogh János sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy a déli határokon olyan trendforduló után vagyunk, amely nagyon súlyos kimenetelű is lehet, komoly odafigyelést igényel. Fontos, hogy a lehető legtöbben kivegyék a részüket a határvédelemből, segítsék a hatóságok munkáját. Vannak olyan részfeladatok, amelyekhez nem kell rendőri végzettség, hatósági beosztás - mondta.



Az elmúlt évben jelentősen megnőtt a migrációs nyomás, tavaly - 2015 után messze a legtöbb - 122 ezer alkalommal kellett határsértőkkel szemben intézkedni. Idén eddig 16 ezer ilyen eset történt, ez a tavalyi év hasonló időszakához képest 60 százalékkos növekedést jelent. 2021-ben 1277 embercsempész ellen indult eljárás. Idén február 10-éig a határ közelében vagy az ország belsejében 129 embercsempésszel szemben léptek föl a rendőrök - ismertette az adatokat a tábornok.



Balogh János elmondta, a határsértők és embercsempészek változatos módszereket alkalmaznak: járműveken megbújva, alagutat ásva, kerítésbontással vagy létrákkal próbálnak átjutni a határon. Az elmúlt három évben 69 alagutat találtak, ebből tavaly húszat.



Egyre gyakoribbá váltak a rendőröket és katonákat közvetlenül vagy közvetve érő támadások, tavaly 65, idén már 44 ilyen eset fordult elő. Többször megtörtént, hogy az embercsempészek a rendőröket vagy a többi közlekedőt veszélyeztetve igyekeztek kibújni az intézkedés alól - ismertette az altábornagy.



A rendőrség folyamatos segítséget kap a határvédelemhez a Magyar Honvédségtől és a polgárőröktől. A kormány által biztosított forrásnak köszönhetően az ország távolabbi részén élő polgárőrök is kivehetik a részüket ebből a munkából - mondta Balogh János.



Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy 2017-ben létrejött a határvédelmi polgárőr tagozat, melyhez 103 egyesület csatlakozott, 2100 szolgálatot teljesítő taggal. Jelentős részük rendelkezik határvédelmi ismeretekkel, egykor a határőrségben sorállományúként vagy hivatásosként szolgáltak.



A polgárőrök évente 180-200 ezer szolgálati órát teljesítenek a határon. Öt év alatt 20 ezer esetben intézkedtek, tavaly 6400 határsértő feltartóztatásában vettek részt, és több tízezer alkalommal segítették jelzéssel a hatóságok munkáját - közölte az elnök.



A kormány 371 millió forint forrást biztosított a polgárőrök határvédelmi munkájának költségeire. Szombattól a rendőrségi igényeknek megfelelően Békés, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun és Baranya megyében a határ menti egyesületek megduplázzák a szolgálatokat. Naponta 82 polgárőr vesz részt a határvédelemben, elsősorban vasútállomásokat, buszpályaudvarokat, benzinkutakat, autóspihenőket, tanyákat, különböző búvóhelyeket ellenőriznek - sorolta Túrós András.



Második lépésben a megyék más településeiről érkeznek önként vállalt vezényléssel polgárőrök a határra, majd szükség esetén az ország más megyéjéből is részt vesznek a határvédelemben az egyesületek tagjai - közölte az elnök.



