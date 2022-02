Halálra gyógyszerezhették gyilkosai a milliárdost

2022. február 11. 13:38

Az orvosszakértői vélemény szerint halálra gyógyszerezhették gyilkosai azt a milliárdos vállalkozót, akinek összeégett holttestét 2020 augusztusában találták meg a Baranya megyei Báron - hangzott el a rendőrség pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

A 62 éves M. István meggyilkolása ügyében M. Zsoltot és K. Istvánt gyanúsítja a rendőrség előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberöléssel, továbbá a két férfit és három társukat sikkasztással is gyanúsítják - közölték.



A nyomozás adatai szerint a társaság tagjai több mint 40 millió forintnyi értéket szereztek meg a mentálisan leépült, pszichiátriai beteg, alkoholfüggőséggel küzdő vállalkozótól, majd a gyilkosság leplezése érdekében a holttestre rágyújtották a férfi kastélyát - derült ki a tájékoztatón.



Petőfi Attila országos főkapitányi biztos elmondta: 2020. augusztus 10-én riasztották a lángoló bári kastélyhoz a tűzoltókat, akik az épületben egy felismerhetetlenségig összeégett holttestet találtak. Később is csak genetikai vizsgálattal sikerült igazolni az áldozat személyazonosságát, illetve kiderült, hogy a férfi emberölés áldozatává vált.



Az ezt követő nyomozás megállapította, hogy a mentális problémákkal küzdő férfi 2020 áprilisában, a pszichiátriai kezelése után ismerkedett meg a gyilkosság egyik gyanúsítottjával, M. Zsolttal. A gyanúsított által szervezett társaság izolálta a vállalkozót azzal a céllal, hogy megszerezzék a vagyonát. Elvették a mobiltelefonját és megakadályozták a kapcsolattartását a két lányával is.



A férfit vényköteles gyógyszerekkel, antidepresszánsokkal és alkohollal tömték, és bódult állapotában különböző, a cégei és a vagyontárgyai megszerzésére lehetőséget nyújtó nyilatkozatokat írattak alá vele. Ezek között volt egy végrendelet is, amelyet a férfi az állítólagos "élettársa" javára írt alá, de ez a nő egyébként M. Zsolt barátnője volt - ismertette a vezérőrnagy.



Harmati Béla, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója arról számolt be: a nyomozás adatai szerint a társaság tagjai akkor dönthettek áldozatuk sorsáról, amikor a lánya kezdeményezésére a férfit gondnokság alá helyezték. Ez vezetett ahhoz is, hogy a férfit a XII. kerületi villájából Bárra költöztették. Ezt követően ugyanis a gyámhivatal zárolta a férfi bankszámláit, illetve M. István ellenszegült, amikor az értékpapírjait akarták pénzzé tenni. A gyanúsítottak már biztosítottnak érezték az érdekeiket azáltal, hogy a végrendeletében M. István az élettársára hagyta a vagyonát.



A végső lökést az adhatta meg, hogy augusztus 10-én az áldozatnak meg kellett volna jelennie a főváros XII. kerületében, a gyámhivatalban, M. István pedig azzal fenyegetőzött, hogy a meghallgatáson kitálal - mondta az ezredes.



Pál Adrián, a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója elmondta, hogy a gyanúsítottak eladták a férfi csömöri telephelyén található vashulladékot, amivel 10 millió forintnyi kárt okoztak. Az áldozat lánya pedig arról számolt be, hogy 30 millió forintnyi érték tűnt el a bári kastélyból; ebből 5 millió forintnyi később megkerült.



Az egyelőre nem számszerűsíthető, hogy a társaság az eltelt hónapok alatt mennyi pénzt szerzett meg M. Istvántól, aki 5 és 10 milliárd forint közötti vagyonnal rendelkezett - számolt be a nyomozás eredményeiről a rendőr ezredes.



