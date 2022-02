Fidesz: a baloldal ostobaságnak tartja a 13. havi nyugdíjat

2022. február 11. 15:10

A Fidesz szerint a baloldal miniszterelnök-jelöltje a 13. havi nyugdíjat is ostobaságnak tartja, így április 3-án arról is dönthetnek az emberek, hogy olyan kormányt választanak, amely az idősek életét tovább könnyíti, vagy olyat, amely megnehezíti.

Horváth László Fidesz-szóvivő pénteki videónyilatkozatában hangsúlyozta: most érkezik a nyugdíjasok bankszámlájára a 13. havi nyugdíj, vagyis amit a baloldal elvett, azt a Fidesz-KDNP most visszaadta.



A kormánypárti politikus szerint azonban hiába telt el 12 év a Gyurcsány-korszak óta, ma sincs két baloldal, csak egy.



Felhívta a figyelmet arra: ennek a baloldalnak a miniszterelnök-jelöltje ostobaságnak, böszmeségnek tartja a 13. havi nyugdíj visszaadását.



Megjegyezte: mit is várhatnának egy olyan politikustól, aki embertelenül attól reméli hatalmát, hogy sok idős szavazó hal meg a járványban, aki szerint ostobaság a rezsicsökkentés, az élelmiszerárstop, a kórházi napidíj és a vizitdíj eltörlése, és minden, ami egy kicsit is megkönnyíti az idősek életét.



A Fidesz szóvivője a videóban arra kéri az időseket, hogy "ne legyenek naivak", a baloldal valódi programja rezsiemelésről, fizetős egészségügyről és egy olyan rossz gazdaságpolitikáról szól, amivel soha nem lenne se nyugdíjprémium, se 13. havi nyugdíj.



"Április 3-án arról is döntünk, hogy olyan kormánya lesz-e az országnak, amely tovább könnyíti, vagy olyan, amely megnehezíti az idősek életét. Magyarországnak az idősek megbecsülésében is előre kell mennie, nem hátra!" - hangoztatta.



MTI