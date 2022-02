Az USA F-16-os vadászgépeket is küldött Romániába

2022. február 11. 20:22

Az Amerikai Egyesült Államok nemcsak a szárazföldi csapatok ezer katonáját, hanem a légierő egy alakulatát is Romániába vezényelte Németországból: a nyolc F-16-os vadászgép és a repülőrajt kiszolgáló mintegy 150 katona pénteken érkezett meg a kelet-romániai Borcea légitámaszpontra - tudatta a román védelmi minisztérium.

F-16-os vadászgép – wikipedia

Az amerikai F-16-osok mintegy két hétig fognak a román légierő F-16-osaival közös hadgyakorlatokon részt venni, továbbá az olasz légierőnek a Duna-parti bázison tavaly december óta szolgálatot teljesítő alakulatával közösen megerősített légi járőrözési feladatokat látnak el.



Ebben az időszakban az amerikai haditengerészet négy F/A-18-as Super Hornet vadászrepülőgépe és ötven katonája is a Borcea légitámaszponton gyakorlatozik. Az amerikai repülőgépeket a NATO-csapatok együttműködési készségének fejlesztése érdekében küldték a térségbe, a közös járőrözés pedig a reakció- és elrettentő képesség növelését célozza - közölte a román védelmi tárca.



Románián a csütörtökre virradó éjszakától kezdődően több hadifelszerelést szállító katonai konvoj haladt át a fekete-tengeri Kogalniceanu-támaszpont felé, amelyet pénteken Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is felkeresett Klaus Iohannis román államfő társaságában.



Az amerikai védelmi minisztérium a múlt héten jelentette be, hogy az orosz-ukrán feszültség miatt mintegy ezer katonát vezényel át Németországból Romániába. A román védelmi minisztérium közlése szerint a Romániában állomásozó NATO-csapatok megerősítésére érkező amerikai katonai kontingens a Task Force Cougar (Puma harci kötelék) nevet viseli, gerincét pedig a németországi Vilseckben állomásozó 2. páncélos lovasezred Stryker harcjárművekkel felszerelt gépkocsizó lövészzászlóalja képezi, amelyet tüzér-, utász- és más támogató alegységek egészítenek ki.

MTI