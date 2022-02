Liu Shaolin Sándor nem rejtette véka alá csalódottságát az M4 Sportnak adott értékelésében.

„Szerintem ugyanazt a leszakadást láttuk, igazából Bencén ment el (a döntő). Nem tudta tartani a tempót a többiekkel. Szerintem egy jó világkupa-sorozatunk volt, örüljünk, hogy eljutottunk idáig. Sajnos nem sikerült megvédeni a(z olimpiai bajnoki) címet.

„Pjongcsangban azért tudtunk jól menni Ádóval, mert (Knoch) Viktor meg (Burján) Csabi nem maradtak le.

Most az volt a baj, hogy lemaradtunk, és így, bár jól éreztem magamat a futamban, nem tudtunk már csodát művelni” – jelentette ki Liu Shaolin.

Testvére, Liu Shaoang elmondta: „Mindig érmesek voltunk a világkupán, de ebben sajnos most ennyi volt. Arról, hogy miért pont ezzel a taktikával álltunk föl, szerintem az edzői stábot kellene megkérdezni. Mi követtük az utasításokat.”

„Én nem tudom, hogy miért kellett változtatni. Részemről mehettünk volna úgy, ahogy eddig szoktunk. Azt, hogy az edzők miért így döntöttek, tőlük kell megkérdezni” – dobta vissza a labdát Liu Shaoang.

„Nem volt jó a váltásunk, és már kevés volt hátra, hogy a lemaradást behozzuk. Jó lett volna döntőbe menni. A magam részéről már az 500-on is elfáradtam, nem volt jó időm” – tette hozzá az MTI-nek a fiatalabbik Liu.

Bánhidi: „Ha másképp keverjük a kártyákat, akkor is hasonló problémánk lett volna”

A magyar válogatott edző-menedzsere, Bánhidi Ákos igyekezett árnyalni a váltóversenyben elszenvedett vereséget, és a magyar csapat eddigi jó szereplését helyezte a középpontba az M4 Sportnak adott nyilatkozatában.

„Először is szeretnék elnézést kérni a szurkolóinktól, mert nem tudtunk úgy teljesíteni, ahogy azt elvárták tőlünk. Visszavezetném (a pénteki kudarcot) az elejére: nagyon, nagyon erősen kezdtünk ezen az olimpián, ezt mutatja a vegyes váltó bronzérme, illetve az, hogy Sanyi elsőként lépte át a célvonalat 1000 méteren. A végeredményt tudjuk, de ettől még rendkívül sokat kiadott magából. Aztán az 1500 sem sikerült rosszul, hiszen nem vagyunk a távnak specialistái, és ott is összejött két szép pontszerző helyezés. Ott is kivasaltak magukból mindent a srácok, és egy kicsit elfáradtak. A rendelkezésre álló két napban próbáltunk minden eszközzel erőt gyűjteni” – elevenítette fel a kezdeteket. Arra a kérdésre, hogy miért kellett változtatni a taktikán, így felelt:

„Arra gondoltunk, hogy valahogy bele kell piszkálni ebbe a futamba úgy, hogy a végjátéknál ott lehessünk, és Sanyinak maradjon elég ereje ahhoz, hogy olyan korcsolyázókkal felvegye a versenyt, mint akik ebben a futamban (indultak). Ez bőven elment egy olimpiai döntőnek is”– fogalmazott a menedzser.

„Benne volt ebben az a rizikó, hogy a többiekre háruló plusz teher esetleg visszaüt, és szegény Bencénél ez visszaütött.

Nem gondoltuk volna, hogy ennyire bele fog sülni, de belesült. Folyamatosan visszahozni ilyen (nagy) hátrányt, az nem igazán működik ilyen szinten.

Ha másként keverjük a kártyákat, és megmaradunk a hagyományos (váltásnál), úgy gondolom, hogy akkor is ránk tör ez a probléma, és akkor az az esélyünk sem lett volna meg, hogy Sanyi esetleg a végén (…) olyan többletet tud kihozni, amivel meg tudjuk tréfálni az ellenfeleinket. A legjobb tudásom szerint raktunk össze ezt a taktikát” – tette hozzá Bánhidi Ákos.

Krueger: „Borzasztó érzés volt leszakadni”

„Nem jutok szóhoz, előre megbeszéltük, hogy miként fogunk váltani, de most módosítani kellett, és ez nem sikerült. Vissza kellene néznem, pontosan mi történt” – nyilatkozta Krueger John-Henry az elődöntő után az MTI-nek, kiemelve: 21 éves pályafutása legszörnyűbb napja volt a pénteki.Nagyon sajnálom, azért jöttem Magyarországra, hogy olimpiai bajnok legyek” – reagált John-Henry Krueger.

A rontás pillanata: John-Henry Krueger és Nógrádi Bence a kanyarban nem mehet ilyen közel egymáshoz (Fotó: Árvai Károly)