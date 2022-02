Schiffer András: Márki-Zay Péterrel szemben nincsen karaktergyilkosság, mert elég, ha szerepel

2022. február 12. 09:10

Az LMP alapítója szerint „tőrőlmetszett bolsevik logika” az, amikor az ellenzék azzal vádolja, hogy a Fidesz szekerét tolná – olvasható a Mandiner cikkében.

Schiffer András a Szegedernek adott interjút, a beszélgetés során felvetették azt a vádat, miszerint az ügyvéd kvázi a Fidesz szekerét tolja azzal, hogy nem utasítja el a kormánypárti média felkéréseit „legitimálja őket, és a puszta jelenlétével kvázi »bomlasztja« az ellenzéket.”

Ez egy tőrőlmetszett bolsevik logika. A médiát nem az abban szereplő személyek legitimálják, hanem az olvasók – válaszolta Schiffer a Mandinernek.

Márki-Zaynak elég szerepelnie

Kérdezték az ügyvédet a kampányról is, többek között arról, ahogy Márki-Zay a maszkjába köpött. A volt országgyűlési képviselő válaszában úgy fogalmazott, hogy „ahhoz képest, hogy Gyurcsánnyal szemben volt karaktergyilkosság, Karácsonnyal szemben is volt karaktergyilkosság”, de Márki-Zay Péterrel szemben szerintem nincsen karaktergyilkosság, mert elég, ha szerepel.

Arról is beszélt: meglátása szerint a Mi Hazánk és Kétfarkú Kutya Párt is be fog kerülni a Parlamentbe.

