Elképesztő ellenzéki reagálások a kormányfő évértékelőjére

2022. február 12. 22:20

DK: Reagálás Orbán Viktor évértékelő beszédére

Értesültünk arról, hogy Orbán Viktor ma évértekelő címén a fideszes kiváltságosok körében mondott beszédet. Az eseményen elhangzottakat sajnos nem tudjuk kommentálni, mert nem volt időnk szórakoztató showműsort nézni, a Demokratikus Koalíció politikusai és aktivistái ma egész nap az utcán vannak. Ajánlást gyűjtenek, kampányolnak, és meghallgatják az emberek problémáit, amelyekre a fideszes elit 12 éve süket és vak.

MSZP: Az orbáni lázálmok helyett beszéljünk a magyar valóságról!

Évet értékelt Orbán, zárt kapuk mögött, a Fidesz kiváltságosainak beszélt. Azoknak a kiváltságosoknak, akik az elmúlt 12 évben az irányított közpénz-lenyúlások nyertesei voltak, akik Magyarországot és a magyar embereket fentről nézik és lenézik. Akik migránsokkal riogatnak, de pénzért húszezer migránst engedtek be Magyarországra; akik Sorost és Brüsszelt szidják, de Soros és Brüsszel segítségével jutottak el oda, ahol tartanak; akik Michelin-csillagos étteremben vacsoráznak, jachtoznak, helikoptereznek az ellopott közpénzből, miközben nem látják a társadalom nagy részének mindennapi problémáit.



Ha Orbán nem félne, ha valóban lenne mire büszkélkednie 12 év kormányzás után, akkor kiállna vitázni Márki-Zay Péterrel, ahogyan az demokráciában választás előtt szokás. De ennyire nem bátor, mert tudja, hogy a csúsztatásai, terelései, féligazságai egy vitahelyzetben hamar lelepleződnének.



12 év után ott tartunk, hogy Magyarország az Orbán-kormány alatt az EU egyik legkorruptabb állama lett, a fejlettségi rangsorokban hátrébb csúsztunk, az államadósság megduplázódott, a forint soha nem látott szintre gyengült, az infláció 15 éves csúcsra ugrott.

A kormányfő elhallgatta azt a tényt, hogy a Fidesz rárobbantotta a szegénységet az országra: a magyarok háromnegyede az uniós szegénységi küszöb alatt él; a dolgozói szegénység 2010 és 2017 között csaknem megduplázódott, az egyszülős családok szegénységi aránya pedig 2018 és 2020 között 21,6 százalékról 28,2 százalékra emelkedett; a miniszterelnök azt is elhallgatta, hogy a 65 év felettiek szegénységi aránya 11 év alatt több mint a háromszorosára nőtt!



Magyarországon megélhetési válság van! 12 év fideszes kormányzás után a csirkefar-hát árát hatósági árral kellett rögzíteni, miközben Völner Pál és barátai kilakoltatott családokon nyerészkedtek! A közpénzen meggazdagodott fideszes kiváltságosok pedig luxusjachtokon nyaralnak, helikoptereznek és szétlopják az országot!



Orbán azt sem említette, hogy a beszéde alatt is emberek haltak meg a Fidesz által rosszul kezelt járványban! Több mint 42 ezer honfitársunkat veszítettük el - mintha Hódmezővásárhely polgárai mind eltűntek volna! Erre mit mondana Orbán Viktor? Hoz majd egy rendeletet, mint amilyennel a kórházakból is kitiltotta a nyilvánosságot? Születik egy kormányhatározat, hogy az elveszített édesanyákról, édesapákról és gyermekekről tilos lesz beszélni?

A miniszterelnök azt hiszi, Magyarország parancsokkal irányítható. Most még csak a pedagógusoknak írta elő egy kormányrendelettel, hogy a sztrájk alatt is muszáj dolgozniuk. De mi lesz holnap? A valóságot nem lehet rendeletekkel megmásítani!



A valóságot pedig az emberek érzékelik. Amíg a miniszterelnök odabent szónokolt, az utcákon és tereken hosszú sorok álltak, hogy aláírják az Egységben Magyarország jelöltjeinek ajánló íveit! Így közölték a magyarok, hogy elegük van a Fideszből. Április 3-án a szavazófülkében elérhetjük, hogy jövőre Orbán már ellenzékből értékelje az ország helyzetét. Legyen így!



Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke



Párbeszéd: Orbán, ez standupnak is ciki!

Amíg Orbán Viktor a néptől hermetikusan elzárva, harmadosztályú standuposként hazudott az övéinek, addig az Egységben Magyarországért szövetség politikusai, aktivistái, szimpatizánsai az utcákon és a tereken folytattak valódi párbeszédet a magyar emberekkel.

A miniszterelnök most sem beszélt Magyarország valódi problémáiról: a megélhetési válságról, az egészségügyi katasztrófákról, az oktatás kivégzéséről, ahogyan nem ejtett egyetlen szót arról sem, hogy családja, kiváltságos haverjai a magyar emberektől ellopott pénzből, teljesítmény nélkül hizlalták luxusra magukat. A korrupt, érzéketlen kormányfő mondhat bármit, Putyin és Kína által rángatott, megfáradt báb lett, aki béna szóviccei mellett csak a fejében létező démonokkal küzd jobban. Magyarország - amint ezen a verőfényes szombaton is bebizonyosodott - változást akar, és április 3-án nyugdíjba küldi a magyar történelem legrosszabb miniszterelnökeinek egyikét.

Reméljük, legalább az esti Puskás-MTK-meccs jó szórakozást kínál majd a kormányfőnek - tavasztól amúgy is több ideje lesz majd mérkőzésekre járni.

Jobbik: Elhozzuk a valódi rendszerváltást

Jakab Péter, a Jobbik elnöke Facebook-bejegyzésében, amelyet az MTI-hez is eljuttatott azt írta: "Orbán évértékelőire rendre reagálni szoktam. Most nem fogok".

Úgy fogalmazott: "a múltról ugyanis mindig hazudik, jövője meg már nincs". "Mi pedig április 3-án elhozzuk a valódi rendszerváltást: szabadságot és jólétet minden magyarnak!" - fűzte hozzá.

MTI