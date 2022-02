Aktivistákat vásárolhatott a Párbeszéd Óbudán

Diákmunkában toboroz fiatalokat a Párbeszéd a kampányhoz – derült ki egy zárt csoporttól kikerült beszélgetésből az Obudahirek.hu szerint.

A párt óbuda–békásmegyeri képviselője, Szabó Tímea diákmunkaként hirdette meg a kampánynyitón való részvételt, a jelentkezőknek nem volt más teendőjük, mint megjelenni a hajdani MSZP-, azóta DK-pártirodánál a Mókus utcában és végigállni a háromórás eseményt.

Ha ez valakinek nem lett volna elég, meghirdettek egy szórólapozást is szombatra. Fontos kiemelésként az üzenetben az is szerepelt, hogy természetesen a részvétel ki lesz fizetve. A portál felvetette: ha aktivistákat vásárolnia kell Szabó Tímeának, akkor vajon szavazatokat is kívánnak-e majd vásárolni hasonló módon az áprilisi választáson?