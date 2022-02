Hollik: az a tét, megyünk-e továbbra is előre vagy visszatér a kudarcos múlt

2022. február 13. 09:38

Kevesebb mint 50 nap múlva egyértelműen arról kell majd dönteni, hogy "megyünk-e továbbra is előre, vagy visszatér az a kudarcos múlt, amelyre 2010-ben nagy többséggel együtt már nemet mondtunk" - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában nyilatkozva.

Hollik István a szombaton kezdődött kampányrajtról beszámolva aláhúzta, csak pozitív tapasztalatai voltak az első nap aláírásgyűjtésén.



Kiemelte, a Fidesz-KDNP gyűjtötte össze elsőként mind a 106 egyéni választókörzetben az induláshoz szükséges aláírásokat.



Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a kormánypártok megállnának, mivel nagyon sokan szeretnék aláírásukkal is kifejezni, nem szeretnék, hogy a "kudarcos múlt" visszatérjen - tette hozzá.



Hollik István elmondta, a Fidesz-KDNP egyéni képviselőjelöltjei sokfélék: vidékiek, városiak, de három dologban mindannyian nagyon hasonlítanak egymásra.



Egyrészt elkötelezettek a térségük iránt, másrészt nem ismernek lehetetlent, amikor a helyi fejlesztési tervekről van szó, emellett beágyazottak, tehát ismerik őket és ők is ismerik az ott élő embereket és problémáikat, harmadrészt pedig természetesen nemzeti gondolkodásúak, nekik is Magyarország az első - fejtette ki a kormánypárti politikus.



Szólt arról is, a választás közeledtével Magyarországon "mindig nagy erők mozdulnak meg és állnak be a magyar baloldal mögé".



"Pontosabban úgy támogatják a magyar baloldalt, hogy támadnak bennünket, most sem lesz ez másként" - mondta.



Hollik István hangsúlyozta, "látjuk, hogy a Soros-hálózat működésbe lépett, aktívan támadják Magyarországot Brüsszellel karöltve".



"Ennek az az oka, hogy mi pontosan az ellentétét képviseljük, mint amit ők" - húzta alá.



Hollik István úgy fogalmazott, "ők nyílt társadalomról és európai egyesült államokról beszélnek, mi pedig nemzetek Európájáról, és arról, hogy nekünk Magyarország az első".



"Ők arról beszélnek, hogy a migráció egy jó dolog, mi azt mondjuk, hogy a migráció egy veszélyes dolog. Ők a család fogalmát relativizálnák, kiszélesítenék, mi pedig meg akarjuk védeni a hagyományos családmodellt" - sorolta a Fidesz kommunikációs igazgatója.



Kiemelte, "számukra azért vagyunk nagyon veszélyesek, mert ez a nemzeti alapokon álló politika, amely kormányozhatott az elmúlt 12 évben, ez sikeres tudott lenni".



Hollik István ugyanakkor aláhúzta azt is, "Magyarországon a választásokat nem külföldi kormányok, nem brüsszeliták, nem is a Soros-hálózat aktivistái fogják eldönteni, hanem a magyar emberek".



"Mi alapvetően bízunk a magyar emberek bölcsességében, hiszen a magyar emberek látják, hogy mi zajlik körülöttünk, látják a mindennapi valóságot, és ez alapján tudnak dönteni" - fogalmazott.



"Nekünk semmi más dolgunk nincsen, minthogy összegezzük számukra az elmúlt 12 év eredményeit, és arra kérjük őket, hogy hasonlítsák ezt össze a 2010 előtti kormányzati teljesítménnyel" - mondta Hollik István.



A kormánypárti politikus példaként említette, hogy az idősek nem rég kapták meg a tizenharmadik havi nyugdíjat, emellett majdnem kétmillió szülő kapta meg a családi adóvisszatérítést, február első napjaiban pedig a fiatalok kézhez kapták az első olyan fizetésüket, amely már nem tartalmazott személyi jövedelemadót.



"Na most ezek az intézkedések nem lennének, ha a baloldal kormányozna" - jelentette ki Hollik István.



Hozzátette, "nemcsak azért mondjuk ezt, mert 2010 előtt éppen ők voltak, akik elvették a családi adókedvezményt, emelték meg az adókat, vették el a 13. havi nyugdíjat, hanem azért is tudjuk ezt mondani, mert ők maguk mondták", hogy eltörölnék ezeket az intézkedéseket.



Hollik István megjegyezte, erre utal az is, hogy a baloldal "egyetlen, a magyar embereket támogató intézkedést" sem szavazott meg az Országgyűlésben.

MTI