György István: a kormány tovább csökkenti az adminisztratív terheket

2022. február 13. 11:20

Idén új szolgáltatást indítottunk el, amellyel a kormány tovább csökkenti az emberek adminisztratív terheit - írta közösségi oldalán a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára vasárnap.

György István hozzátette: az e-bejelentővel a közműátírás és megváltozott adatok bejelentése néhány kattintással, egyetlen online felületen is elintézhető az e-bejelento.gov.hu oldalon, vagy személyesen az ország bármelyik kormányablakában. Nem szükséges tehát külön-külön felkeresni a közműcégeket, ezt az e-bejelentő elvégzi ön helyett - tette hozzá, arra buzdítva az embereket, hogy éljenek a díjmentes, egyszerű és gyors ügyintézési lehetőséggel az e-bejelentő szolgáltatáson keresztül.

Posztjához feltöltött videójában emlékeztetett arra, hogy a kormány a tíz évvel ezelőtt megkezdett közigazgatásfejlesztési és bürokráciacsökkentési programját, amely számos fejlesztést hozott az elmúlt években, egy újabb mérföldkőhöz érkezett.

Ismertette: az e-bejelentő szolgáltatás lényege, hogy egy informatikai felületen keresztül be lehet jelenteni az adatváltozást. Nem csak lakcímváltozás esetén tudják igénybe venni, hanem történhet névváltozás, legyen az akár házasságkötés következménye, vagy bármilyen más okból - mondta. Felidézte: korábban fel kellett keresni minden olyan közmű céget, vagy más szolgáltatót, az ügyfélszolgálaton keresztül külön-külön kellett ezt a bejelentést megtenni. Rámutatott: ez akár több tíz órányi időt is elrabolt az ügyfelektől. Hozzátette: ezt most az e-bejelentő megspórolja, mivel egyetlen felületen, az e-bejelentőn keresztül ha ez megtörténik, akkor nem kell további ügyfélszolgálatokat felkeresniük az érintetteknek. Vagy otthonról laptoppal, számítógéppel lépnek be a rendszerbe, vagy pedig, akinek erre nincs lehetősége, felkeresi a kormányablakot és a kormányablak ügyintézőinek segítségével lépnek fel az ügyfélkapun keresztül az e-bejelentő szolgáltatásra - fogalmazott.

Ismertette: mintegy harmincnégy olyan közműcég van, amely már csatlakozott az e-bejelentőhöz. Akik a rendszerben benne vannak az ő esetükben elegendő csak ezen a rendszeren keresztül ezt az adatváltozást egyszer bejelenteni és valamennyi közműcég megkapja ezeket az adatokat felhatalmazás alapján.

MTI