Tilos lesz a kiskorúakat befolyásolni Floridában is

2022. február 13. 14:21

Floridában is törvény tiltaná, hogy az iskolákban a diákokat elbizonytalanítsák a nemi identitásukban.

A magyar gyermekvédelmi törvénnyel összhangban az Egyesült Államokban is úgy gondolják, a gyermekek szexuális oktatása a szülők előjoga. Egy floridai törvénytervezet értelmében az iskolákat akár be is lehet perelni, ha ott a szülők tájékoztatása nélkül faggatnák a kiskorúakat nemi identitásukról.

Florida államban is úgy látják, az iskoláknak nincs joguk radikális elméleteken alapuló nemi identitás oktatást végezni a kiskorú diákok között, főleg nem úgy, hogy ez a szülők megkérdezése nélkül történjen. A floridai szenátus oktatási bizottsága e héten elfogadta a „Ne mondd, hogy meleg”-ként emlegetett törvénytervezetet, amelyet maga Ron DeSantis floridai kormányzó is támogat.

DeSantis: Az iskolában írni és olvasni kell tanítani, nem szexuális identitást Fotó: AFP/Getty Images/Joe Raedle

A Demokraták által képviselt baloldalon a törvénytervezet hatalmas felháborodást váltott ki. Joe Biden elnök ezt gyűlöletkeltőnek nevezte, és megígérte, hogy az ő adminisztrációja továbbra is kiáll a transznemű gyermekekért. Chasten Buttigieg, Pete Buttigieg demokrata párti közlekedési miniszter férje úgy fogalmazott, az új rendelet „gyermekeket fog ölni”.

Ezzel szemben a múlt hónapban derült fény arra az estre, amikor egy tizenkét éves floridai kislány kétszer is öngyilkosságot próbált elkövetni, de szülei csak a kivizsgálás során értesültek arról, hogy gyermeküket az iskolában már hónapok óta nemi identitásával kapcsolatban okították, és fiúként kezdték kezelni. Egy kaliforniai nő, Jessica Konen is beperelte gyermeke iskoláját amiatt, hogy tizenhárom éves lányát szexuális identitás oktatásokban részesítették, ahol arra próbálták rávezetni, hogy férfinak vallja magát, mindezt anélkül, hogy őt erről értesítették volna.

A floridai kormányzó is úgy nyilatkozott, teljesen elfogadhatatlan az, hogy tanárok a gyermekekkel megtárgyalják a nemi identitásukat, és azt tanácsolják nekik, nem kell még eldönteniük, milyen nemet választanak maguknak. Ron DeSantis hozzátette, az iskoláknak e helyett írni és olvasni kell tanítani a gyermekeket, tudományt és történelmet. Nem szabad megengedni, hogy az iskolák ideológiai csatározások színterévé változzanak, szögezte le.

Az új törvénytervezet megnyitná a szülők előtt az utat ahhoz, hogy bepereljék az iskolákat, amelyek tudomásuk nélkül részesítenék gyermekeiket nemi identitás képzésekben. A törvény egyik megfogalmazója, Dennis Baxley, flori-dai republikánus szenátor szerint a tervezett törvény világosabban megfogalmazná a tanárok iskolán belüli kötelezettségeit. Rámutatott, vannak olyan témák, amit a gyermekek és szülők közti beszélgetésekre kell hagyni. Amikor viszont az iskolában valaki szexuális témákat kezd a gyerekekkel elemezni, az emberben tudatosodik az, hogy ez nem iskolai tananyag, fogalmazott Baxley.

Tavaly novemberben egy szülői jogi vita Terry McAuliffe virginiai kormányzó székébe került, aki kiállt a szélsőségesen progresszív iskolai felügyeletek mellett, amikor azok rákényszerítették a kisiskolásokra a legmegosztóbb társadalmi faji elméleteket, és a szülők tiltakozása ellenére a tananyagba bevezették az LMBTQ-ideológia oktatását.

MH