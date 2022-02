NB I - Zalaegerszegi sikerével újra az élen a Ferencváros - tabella

2022. február 13. 19:45

A címvédő Ferencváros 3-1-re nyert a Zalaegerszeg otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 20. fordulójának vasárnapi esti zárómérkőzésén, ezzel újra átvette a vezetést a tabellán.

A ZTE több mint tíz éve, 2010. november 6. óta nem tudja hazai pályán legyőzni a zöld-fehéreket, akik ebben az idényben nyolcadik sikerüket aratták vendégként. A zalaiak szeptember óta először veszítettek otthon bajnokit, azóta négy győzelem és egy döntetlen volt a mérlegük.



OTP Bank Liga, 20. forduló:

ZTE FC-Ferencvárosi TC 1-3 (1-2)



Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 5366 néző, v.: Farkas Á.

gólszerzők: Spoljaric (45.), illetve Zachariassen (1.), R. Mmaee (35.), Botka (49.)

sárga lap: Lesjak (42.), Gergényi (55.), illetve S. Mmaee (89.)



ZTE FC: Demjén - Lesjak, Serafimov, Kálnoki Kis, Gergényi (Halilovic, 63.) - Sankovic, Bedi - Spoljaric, Tajti, Koszta (Szalay, 70.) - Zimonyi (Grzan, 26.)



Ferencvárosi TC: Dibusz - Wingo, Blazic, S. Mmaee, Botka (Civic, 91.) - Laidouni, Vécsei, Zachariassen (Gavric, 75.) - Zubkov (Loncar, 61.), R. Mmaee (Bassey, 75.), Tokmac



Mindössze 13 másodperc telt el a találkozóból, amikor a Ferencváros megszerezte a vezetést, ez érthetően megzavarta a hazaiakat, akik a mérkőzés elején csak pillanatokra tudták megtartani a labdát. A fővárosi együttes a félidő közepére mezőnyfölényét gólra váltva növelte előnyét és rendkívül magabiztosan futballozott. A Zalaegerszeg ugyanakkor továbbra is vállalta támadó felfogású játékát, és közvetlenül a szünet előtt szépített, újra nyílttá téve az ütközetet.

A Ferencváros a második játékrészt is gyors góllal kezdte, igaz, Botkának ezúttal négy perc "kellett". A biztos előny tudatában a vendégek kissé visszavettek, ez lehetőséget adott a ZTE-nek a kibontakozásra, a hazaiak pedig több veszélyes akciót is vezettek. A hajrában a FTC már csak a három pont megőrzésére törekedett, így elsősorban a védekezésre, valamint egy-egy kontrára rendezkedett be. A zöld-fehérek erejét mutatja, hogy az utolsó öt percben szinte labdába sem értek a hazaiak.

Ehhez az is kellett, hogy az eddig vezető Puskás Akadémia szombaton meglepetésre kikapjon hazai pályán az MTK-tól, amely sikerével elmozdult az utolsó helyről.

Az egyetlen csapat, amely házigazdaként tudott nyerni ebben a fordulóban, az a MOL Fehérvárt 3-1-re felülmúló Budapest Honvéd volt, mely első bajnoki sikért aratta Nebojsa Vignjevic vezetésével.

AZ ÁLLÁS 1. Ferencvárosi TC 20 13 2 5 36–17 +19 41 2. Puskás Akadémia 20 12 4 4 30–21 +9 40 3. Kisvárda 20 11 6 3 34–19 +15 39 4. Mol Fehérvár 20 8 5 7 25–24 +1 29 5. Paksi FC 20 8 3 9 50–41 +9 27 6. Mezőkövesd 20 7 5 8 25–31 –6 26 7. Zalaegerszegi TE 20 7 5 8 30–39 –9 26 8. Budapest Honvéd 20 7 2 11 35–37 –2 23 9. Gyirmót FC Győr 20 6 5 9 22–30 –8 23 10. Debreceni VSC 20 5 7 8 33–34 –1 22 11. MTK Budapest 20 5 4 11 16–35 –19 19 12. Újpest FC 20 4 6 10 24–32 –8 18

szombaton játszották:

Paksi FC-Gyirmót FC Győr 2-3

Debreceni VSC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-4

Puskás Akadémia FC-MTK Budapest 1-2

pénteken játszották:

Újpest FC-Kisvárda Master Good 0-0



A 21. forduló programja:

február 18., péntek:

Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd 20.00

február 19., szombat:

Kisvárda Master Good-Paksi FC 14.45

Gyirmót FC Győr-Zalaegerszeg 17.00

MTK Budapest-Ferencvárosi TC 19.30

február 20., vasárnap:

Puskás Akadémia FC-Debreceni VSC 15.30

MOL Fehérvár FC-Újpest FC 17.45

MTI