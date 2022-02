Demonstráció Budapesten a bibliai idézet miatt perbe fogott finn politikus mellett

Az előzmény

A balti ország korábbi belügyminiszterét azért citálták bíróság elé, mert Pál apostolt idézve intette meg egyházát a Pride támogatása miatt a Twitteren.

A politikust kisebbség elleni gyűlöletkeltéssel vádolják.

Paivi Rasanen a finn evangélikus egyház aktív tagjaként még 2019-ben vonta kérdőre a lutheránus egyházat az LMBTQ-rendezvénynek nyújtott támogatásával kapcsolatban, a következő bibliai verset idézve Twitter-bejegyzésében:

Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén…

(Rómaiakhoz írt levél 1.)

A volt belügyminiszternek emellett két másik ügyben is bíróság elé kell állnia, egy 2004-ben készített írása (arról, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremtette) és egy „Mit gondolt Jézus a homoszexualitásról?” címmel 2018-ban adásba került talk showban elhangzott megjegyzései miatt – írja a Hetek.hu.

Rasanen elmarasztaló ítélet esetén nemcsak pénzbírságot, de két évig terjedő börtönbüntetést is kaphat.

Szimpátiatüntetést szerveztek

A pert világszerte szorosan nyomon követik a keresztények, köztük Magyarországon is, ahol a második tárgyalás előtt egy nappal, civil kezdeményezésre február 13-án vasárnap délután 2-kor szimpátiatüntetésre is sor kerül majd a Finn Nagykövetség előtt a Biblia, a szólás-, és a vallásszabadság védelmében.

Az eredetileg 150-200 fősre tervezett demonstráción végül – a szervezők elmondása szerint – nagyjából háromezren jelentek meg.

A szimpátiatüntetéssel párhuzamosan egy 10-15 fős ellentüntetést is bejelentettek, a valóságban nagyjából két-három(!) ember jelent meg rajta, és hamar el is hagyták a helyszínt.

A délután kettőre meghirdetett eseményen zsúfolásig megtelt a Gellért-hegyen található Finn Nagykövetség előtti Kelenhegyi út. A demonstrálók közül többen bibliai idézeteket tartalmazó transzparensekkel érkeztek.

Moderátor: ez nem finn belügy

A szimpátiatüntetés moderátora – miután köszöntötte a résztvevőket – arról beszélt, hogy felmerülhet a kérdés: miért tüntetnek Magyarországon egy elsőre finn igazságszolgáltatási kérdésnek tűnő ügyben? – olvasható a Hetek.hu tudósításában.

Csakhogy ez nem finn belügy, hanem minden európai keresztény ügye. A Biblia álláspontját közvetítő egykori belügyminiszter perének végkifejlete sorsdöntő lehet mindannyiunk számára, precedenst teremthet a szólásszabadság és a vallásszabadság tekintetében – fogalmazott, és hozzátette: nem csak Paivi Rasanenért szólalnak fel, hanem egész Finnországért, a keresztény Európáért és a szabadság jövőjéért is egyben.

Mészáros István László: Történelmi per zajlik

Egy rövid zenei blokk után – az Újforrás zenekar alapítói adták el az ARARAT zenekar egyik dalát – Mészáros István László, az országgyűlés emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának korábbi alelnökének beszéde következett.

A korábbi országgyűlési képviselő többek között arról beszélt, hogy Finnország főügyésze népcsoport elleni uszítással vádolja Paivi Rasanent és Juhana Pohjola püspököt, mert a nyilvánosság elé tárták a Biblia házassági, családi és szexuáletikai tanításának néhány vonatkozását.

A főügyész szerint tehát bűncselekmény a zsidó-keresztény civilizáció, az európai kultúra alapját képező Szentírás idézése, tanításának megvallása, az ezek alapján megfogalmazott értékítélet. Ezt mi határozottan visszautasítjuk! – jelentette ki Mészáros, aki szerint történelmi per zajlik a balti államban, eddig ugyanis még a „legelvetemültebb diktátorok sem próbálták soha kriminalizálni a házasság és a család természetéről szóló bibliai alapelveket”. Beszéde alatt többször a magasba emelte a Bibliáját.

Az ex-politikus úgy fogalmazott: a természetellenes szexualitást elítélő bibliai sorok közzétételének ügye tényleg sokkoló, de nem az idézet tartalma, hanem a büntetőjogi reakció miatt. Mészáros István azt is hangsúlyozta: hogy a természettörvény nem változik meg semmilyen bírói ítélettől, nem hajol meg emberi elképzelések előtt.

Nem véletlen, hogy az összes vallás egyetért ezekben a teremtés rendjét tükröző biológiai tényekben – tette hozzá a jogász, aki arról is beszélt, hogy Paivi Rasanan ellen zajló per nyílt támadás egyszerre több alapjog ellen is, lábbal tiporja többek között a szabad véleménynyilvánításhoz, a sajtószabadsághoz és a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való alapjogokat.

„Ez a koncepciós per tehát messze túlmutat a vallásszabadságon, és egyenesen a demokrácia alapjaiba gázol!” – fogalmazott, majd kijelentette: akármilyen törvények is születnek, a szabadságszerető polgárok és keresztények akkor is nőnek fogják nevezni a születési neme szerinti nőt és férfinek a férfit, anyának az anyát, apának az apát, és védelmezni fogják a természet rendjét, a természetes házasságot és családot.

Akármilyen törvényeket is diktálnak, bármilyen büntetéssel is fenyegetnek, bármilyen ítéleteket is hoznak, mi nem engedünk szabadságainkból – szögezte le Mészáros, majd beszéde végén Paivi Rasanennek és Juhana Pohjolának üzenve úgy fogalmazott: nemcsak a politikus és a püspök ülnek a vádlottak padján, hanem – többek között – Mózes, Illés, Ézsaiás, Szent Péter, Szent Pál és velük együtt az apostolok mind. „És lélekben mi is, mindannyian! Ott ül a vádpadon maga a természet rendje, az emberi civilizáció, és a keresztény gyökerektől elválaszthatatlan európai kultúra. Ott ül maga az egész Biblia, ott ülnek a Biblia terjesztői, kiadói, kinyomtatói – Gutenberggel egyetemben. És mindenek fölött maga a Szentírás szerzője!”.

Paivi Rasanen: Óriási hála van a szívemben

Ezt követően a szervezők bejátszották a perbe fogott finn politikus köszöntését. Paivi Rasanen úgy fogalmazott: óriási hála van a szívében, hogy ennyien támogatják.

Mostani kiállásotok is azt üzeni, hogy az ügy közös. Nem vagyok egyedül, mert mi mindannyian együtt védelmezzük a szólás és a hit szabadságát, hogy szabadon bízhassunk az Úr Jézus szent beszédében és erről nyíltan beszélhessünk is – üzente a volt finn miniszter, aki ismertette: hétfőn a bíróságon el fognak hangozni a perbeszédek, és ezt követően – néhány héten belül – meghozzák az ítéletet. Felidézte, hogy uszításért bár akár két év börtönbüntetést vagy pénzbírságot is kaphat, mégis sokkal rosszabb lenne, ha a „bibliai tanításokon alapuló írások visszavonását követelné meg a bíróság”.

Kijelentette: a Biblia tanításai nem gyűlöletből születtek, hanem szeretetből. „Szeretnélek bátorítani titeket, hogy éljetek a szólásszabadsággal, és bízzatok a keresztény hitünk fundamentumában, és védelmezzétek egész Európában ezeket az alapvető szabadságjogokat” – fogalmazott.

Paivi Rasanen reméli, hogy Magyarország a jövőben elutasítja a gyűlöletbeszédről szóló európai törvénytervezeteket, amelyeknek végzetes következményei lennének. „Ennek ízelítőjét láthatjuk most Finnországban” – zárta sorait, és megismételte: hálás azért a több ezer emberért, aki együtt imádkozik velük, és bízik Isten jó tervében.

A bejátszás után a jelenlevők hosszasan skandálták Paivi Rasanen nevét, majd a moderátor kérésére magasba emelték a Bibliáikat.

Márkus Tamás: Egyet alszunk, és hasonló helyzetben leszünk

A finn politikus üzenete után következett Márkus Tamás református lelkész beszéde, aki egy bibliai ige felolvasásával kezdte a beszédét: Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek – majd hozzáfűzte: az idézet Péter apostoltól származik, akit számonkértek, hogy miért hirdeti a Jézusról szóló örömhírt. A lelkész elmondta: azért vállalta a megszólalást, mert Paivi Rasanen semmi olyat nem mondott, amit egyháza, a református egyház ne vallana – arról, hogy mi az Isten rendelése szerinti házasság, és mik azok a kapcsolati formák, amik eltérnek ettől, szembemenve Jézus tanításával.

Fontos észben tartani, hogy ennyi erővel engem is vagy a közösségünk bármelyik tagját vagy a magyar protestáns egyházak bármelyik tagját a vádlottak padjára ültethették volna – fogalmazott a lelkész. Másrészt úgy érzi, hogy egyre vészjóslóbb tendenciákkal lehet találkozni Magyarországon is – ami a biblikusan gondolkodó keresztények szabad véleménynyilvánítását és szólásszabadságát illeti. Hozzátette: vannak erős hangú, magukat kereszténynek vallók és nem keresztények, akik a gyűlöletbeszéd pecsétjét végérvényesen rá akarják sütni a bibliai igazságokhoz ragaszkodó keresztények tanúságtételére.

Hozzátette: sajnos sokan a mai napig úgy gondolják, hogy ez messze van, ez egy távoli probléma. „Nincs messze, és nem távoli, közeli és súlyos probléma. Egyet alszunk, és nem figyelünk: hasonló helyzetben leszünk mi is” – figyelmeztetett Márkus, mire a tömegből többen „nem hagyjuk” felkiáltással reagáltak.

A református lelkész kijelentette: addig kell megalkuvás nélkül hirdetni a keresztényeknek, amiben hisznek, amíg megtehetik. Márkus Tamás kijelentette: Paivi Rasanent szeretetlenséggel vádolják, csakhogy azt, hogy mi a szeretet, nem emberek, hanem az Ige jelenti ki. Csakúgy mint azt, hogy mi a bűn, és mi nem bűn. „És a Szentírásra nem lehet szájkosarat tenni” – szögezte le, majd hozzátette: Jézusnál jobban senki nem szerette az embereket.

Főszervező: A perben hozott ítélet eredménye egész Európára kihathat

Márkus Tamás beszédét követően a szimpátiatüntetés főszervezője, Kulifai Sára felolvasta azt a nyílt levelet, amit személyesen akart átadni a finn nagykövetnek. A nagykövetség azonban azzal utasította el a levél átvételét, hogy vasárnap zárva vannak.

„Ezúton fejezzük ki szolidaritásunkat Paivi Rasanen képviselő asszony mellett, akit egy bibliai igevers közzététele miatt bíróság elé állítottak, gyűlöletkeltéssel és diszkriminációval vádolva őt és hittársát, Juhana Pohjola püspök urat” – kezdte a felolvasást, majd kijelentette, hogy a magyarok tisztelettel és szeretettel gondolnak Finnországra és a finn nemzetre. Felidézte, hogy sok a közös tapasztalat a két ország történelmében.

„Mindkét nemzet hosszú időn át a saját bőrén tapasztalhatta az idegen uralmak elnyomását, a diktatúrák okozta kiszolgáltatottságot és az alapvető szabadságjogok korlátozását. Mindkét nemzet életében fontos és megtartó erővel bír a kereszténység. A huszadik században pedig mindkét nemzet kemény küzdelem árán vívta ki a maga függetlenségét és szabadságát” – folytatta. Kulifai leszögezte, hogy Magyarország és Finnország kapcsolata a kölcsönös tiszteletre épül.

Ugyanakkor aggodalommal tölt el minket, hogy a 21. században bárkit is meghurcolhatnak azért, mert idézni meri keresztény civilizációnk fundamentumának számító Szentírás örök érvényű sorait – tette hozzá.

Emlékeztetett, hogy a világon több mint két és félmilliárd ember vallja, hogy a Biblia Isten beszéde. Nekik ez a kinyilatkoztatás jelenti hitük alapját és fundamentumát. „A világ változhat, de ez a beszéd örökre megmarad. Egyetlen kormánynak és bíróságnak sem szabadna közbeavatkoznia ember és Isten kapcsolatába, az üdvösség keresésének útjába” – fogalmazott a főszervező, aki szerint a volt belügyminiszter ügye messze túlmutat Finnországon, a perben hozott ítélet eredménye egész Európára kihathat.

Közös ima

Beszéde után a nagykövetség postaládába helyezte a nyílt levelet. Őt követte a szimpátiatüntetés egyik másik szervezője, Kulifai Máté, aki szintén arra kérte a tömeget, hogy emeljék fel a magukkal hozott Bibliáikat, ezzel is demonstrálva, hogy nem szégyellik Isten Igéjét, majd közösen elimádkozták az Úr imáját, a Miatyánkot – finn nyelven, és magyarul is.

Az eseményt egy újabb zenei blokk zárta.

