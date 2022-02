Ukrán válság - Duda: a lengyelek biztonságban érezhetik magukat

2022. február 15. 17:46

A lengyelek biztonságban érezhetik magukat, kormányuk megfelelő választ ad az ukrajnai fejleményekre, akármilyenek is lesznek ezek - hangsúlyozta Andrzej Duda lengyel elnök Varsóban kedden, a kabinettanács általa összehívott ülése után.

Sajtóértekezletén Duda közölte: a kormánytagok az ő vezetésével megvitatták az ukrajnai helyzetet. A kormány "nyugodtan és következetesen" készül minden helyzetre, amely az orosz-ukrán feszültség kapcsán előállhat - mondta el, aláhúzva: akármilyen forgatókönyv valósul meg, Lengyelország állampolgárai biztonságban érezhetik magukat.



Megerősítette: a kormány az ukrajnai menekültek befogadására is készül. Az újabb ukrajnai fegyveres konfliktus kirobbanása esetén az országba esetleg érkező ukránoknak és a lengyel társadalomnak is biztonságos életkörülményeket kell garantálni - emelte ki.



Duda meggyőződését fejezte ki, hogy sikerül megakadályozni az ukrajnai konfliktus kirobbanását, és a helyzet diplomáciai úton rendeződik. Ebben az összefüggésben kiemelte a lengyel politikai vezetők által folytatott diplomáciai offenzívát.

Aláhúzta: az Európai Uniónak (EU) és a NATO-nak egységesen kell fellépnie Ukrajna mellett.



A Lengyelországba a múlt hét óta folyamatosan érkező amerikai, illetve brit katonákról elmondta: jelenlétük a közép- és kelet-európai térség biztonságát és stabilitását garantálja.



Közölte: kedden telefonon beszélt Frank-Walter Steinmeierrel, az újraválasztott német szövetségi elnökkel, és megvitatták azokat a teendőket is, amelyek Ukrajna esetében a szuverenitás megőrzését érintik. Az ukrán társadalom szuverén módon dönthet arról, országa mely nemzetközi szervezetekhez csatlakozzon, ezen belül az EU-hoz és a NATO-hoz is - hangsúlyozta a lengyel elnök.



Megerősítette továbbá: pénteken Varsóban fogadja Lloyd J. Austin amerikai védelmi minisztert, akinek európai körútja kedden megkezdődött.



A keddi moszkvai közlemény kapcsán, mely szerint megkezdődött az ukrán határ közelében gyakorlatozó orosz csapatok egy részének visszavonása, a varsói nemzetbiztonsági iroda (BBN) főnöke, Pawel Soloch a kabinettanács ülése után elmondta: e biztató jel ellenére továbbra is aggodalomra ad okot az orosz fegyveres erők mozgása.

MTI