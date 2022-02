Nagyszabású kibertámadás érte az ukrán védelmi minisztériumot

2022. február 15. 20:26

Újabb nagyszabású kibertámadást hajtottak végre kedden Ukrajnában, ezúttal a védelmi minisztérium honlapja és két nagy pénzintézet, a Privatbank és az Oscsadbank ellen - számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Az UNIAN hírügynökség szerint az ukrán fegyveres erők hivatalos oldala sem nyílik meg. A hatóságok közlése szerint a mostani kibertámadás különbözik a legutóbbitól, most úgynevezett DDOS, azaz túrterheléses támadást hajtottak végre. A támadás délután három órakor kezdődött.



A felhasználók közül többen arról számoltak be, hogy nem férnek hozzá az internetes banki szolgáltatásokhoz, mások be tudnak ugyan jelentkezni, de nem tudnak tranzakciókat végrehajtani. A Privatbank később közleményben tudatta, hogy sikerült kiküszöbölniük a támadás következményeit, és folyamatban van a rendszerük újraindítása, egyúttal nem zárták ki újabb támadások lehetőségét.



A védelmi minisztérium megerősítette, hogy vélhetően DDOS támadás érte a weboldalát. Közölték, hogy jelenleg folyamatban van az oldal elérhetőségének helyreállítása.

Hozzátették, hogy addig a hivatalos kommunikáció a tárca Facebook- és Twitter-oldalain, valamint az ArmijaInform elnevezésű weboldalon keresztül zajlik.



A Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácshoz (RNBO) tartozó Információbiztonsági Központ úgyszintén megerősítette, hogy DDOS támadás érte az említett oldalakat, és nem zárta ki, hogy Oroszország áll a kibertámadás hátterében. "Lehetséges, hogy az agresszor (Oroszország) kicsinyes, piszkos trükkök taktikájához folyamodott, mert agresszív tervei nem válnak be" - jelentették ki a központnál az UNIAN szerint.



Január 14-én ismeretlenek meghackeltek több ukrán minisztériumi honlapot. A hackerek akkor ukrán, orosz és lengyel nyelven a

következő üzenetet helyezték el a megtámadott oldalakon: "Ukrán! Minden személyes adatod kikerült a nyilvános hálózatra. A számítógépen lévő összes adat megsemmisült, lehetetlen helyreállítani. Minden információ nyilvánossá vált rólad, félj, és számíts a legrosszabbra! Ezt a múltadért, a jelenedért és a jövődért kapod. Volhíniáért, az OUN-ért (Ukrán Nacionalisták Szervezte), az UPA-ért (Ukrán Felkelő Hadsereg), Galíciáért, Polisszjáért és a történelmi területekért." Volhínia, Galícia és Polisszja olyan területek, amelyek korábban a történelem során Lengyelországhoz tartoztak, de most Ukrajna részei.



A digitális fejlesztésért felelős ukrán minisztérium két napra rá közölte: minden bizonyíték arra mutat, hogy a kormányoldalak elleni kibertámadásért Oroszország a felelős, amelynek célja az ukrán állampolgárok megfélemlítése és az ország belső destabilizálása.



MTI