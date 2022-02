A civil szervezetek sem állhatnak a törvények fölött

2022. február 16. 00:01

A civil szervezetek kulcsfontosságú szerepet játszanak az európai társadalomban, alapvető megerősítői a területi kohéziónak, a gazdasági növekedésnek és a társadalomfejlődésnek - jelentette ki Margarítisz Szkínász, az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos kedd este Strasbourgban, az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén.

A határokon átnyúló európai egyesületek és nonprofit szervezetek alapszabályáról szóló vitában a biztos kifejtette: a civil szervezetek a koronavírus-járvány idején segítették a legkiszolgáltatottabbakat, hozzájárultak a társadalmi szolidaritás elmozdításához, ahogy segítik a fenntartható inkluzív fejlődést is.



Mint mondta, az Európai Bizottság támogatja az EP saját kezdeményezésű jelentésének céljait, például azt, hogy a NGO-k szabadon létrejöhessenek, élhessenek a tőke szabad mozgásával, annak érdekében, hogy magas szintű szolgáltatásokat nyújthassanak.



A jelentés olyan rendelet létrehozását javasolja, amely alapszabályokat hozna létre az európai civil szervezetek számára, és olyan irányelvet, amely minimumstandardokat határozna meg - mutatott rá Margarítisz Szkínász.



A biztos hangsúlyozta: az bizottság egyetért azzal, hogy közös megközelítésre van szükség a NGO-kkal kapcsolatban, meg kell védeni működésüket a külső beavatkozásoktól és biztosítani kell, hogy részesülhessenek a belső piaci előnyökből. Hozzátette: a testület nem veti el, hogy rendes jogalkotás útján megvalósítsa a jelentés céljait, azonban csakis a szubszidiaritás és arányosság elvének megfelelően. "A tagállamok hatáskörét ezen a területen szigorúan tiszteletben kell tartani" -emelte ki.



Sergey Lagodinsky német zöldpárti képviselő, jelentéstevő, felszólalásában felhívta a figyelmet: fontos, hogy egy civil szervezetnek meglegyen a lehetősége, hogy határokon átnyúló tevékenységet folytathasson. Mint mondta, sok nonprofit szervezet európaiként azonosítja önmagát, de nem képesek terjeszkedni az EU-ban. A jelentés célja, hogy európai polgárok egyesületeket alapíthassanak, amelyeket európai szervezetként jegyeztethetnek be, de nem javasolja az tagállami szabályozás megszűntetését.



Donáth Anna a Momentum politikusa felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy "egyes uniós tagállamok kormányai teljes kontroll alá akarják vonni a NGO-kat." "Itt az ideje, hogy az Európai Bizottság olyan jogszabályt alkosson, amely megvédi a civil szervezeteket" - mondta.



Schaller-Baross Ernő fideszes EP-képviselő szerint a jelentés a tagállami hatáskörök elvonására tesz javaslatot. Nemcsak hogy megfosztaná a tagállamokat az érdemi szabályozás lehetőségétől, de még az állampolgároktól is elvenné a tájékozódás jogát is - mondta.



Schaller-Baross Ernő úgy fogalmazott, "ez a föderalista törekvés azt elvet akarja intézményesíteni, hogy az NGO-k a törvény felett állnak. A mi felfogásunk ellenben az, hogy az alkotmányos rend és a részvételi demokrácia, arról szól, hogy a közélet résztvevőinek működése átlátható, megismerhető, így a civil szerveztek elszámolnak pénzügyeikkel, tevékenységeikkel - hangsúlyozta.



A képviselő hozzátette: "Fidesz és a magyar kormány kiáll a nemzetállamok Európájáért, a nemzeti szuverenitásért és az alkotmányos rend védelméért. Nem engedünk a baloldali nyomásgyakorlásnak, senki sem állhat a törvények felett".



MTI