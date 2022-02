Ukrán válság - Ismét kelet-európai körútra indul a brit külügyminiszter

2022. február 17. 07:23

Újabb kelet-európai körútra indul csütörtökön Liz Truss brit külügyminiszter az ukrajnai válság ügyében kezdett brit diplomáciai erőfeszítések folytatásaként.

A londoni külügyminisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint Liz Truss Ukrajnába, majd Lengyelországba látogat, és Dmitro Kuleba ukrán, illetve Zbigniew Rau lengyel külügyminiszterrel tárgyal.



A brit külügyi tárca szóvivője szerint a körút célja az ukrán szuverenitás egységes támogatásának demonstrálása, egyúttal a Kreml figyelmeztetése arra, hogy ha Oroszország az agresszió útját választja, annak súlyos gazdasági következményei lennének.



A minisztérium szerint utazása során Liz Truss arra fogja felszólítani Oroszországot, hogy tartsa magát az általa is aláírt nemzetközi egyezményekhez, köztük a helsinki záróokmányhoz, a minszki megállapodásokhoz, valamint az Ukrajna biztonságát és területi épségét szavatoló, Oroszország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok által aláírt budapesti memorandumhoz.



A brit külügyminiszter Kijevben beszédet is mond, amelyben a londoni külügyi tárca előzetes ismertetése szerint kifejti: olyan világot kell teremteni, amelyben az emberek maguk dönthetnek jövőjükről, agressziótól és kényszerítéstől mentesen, amelyben a biztonság ténylegesen oszthatatlan, és amelyben a nemzetek tiszteletben tartják más nemzetek szuverenitását, betartva kötelezettségvállalásaikat.



Liz Truss kijevi beszédében is felszólítja Moszkvát arra, hogy kövesse a diplomácia útját, mert ha az agressziót választja, azért súlyos gazdasági árat kellene fizetnie, ráadásul páriává is válna a világban.



A brit külügyminiszter biztosítja ugyanakkor az orosz kormányt arról, hogy a Nyugat készen áll a tárgyalásokra.



A brit kormány az utóbbi hetekben igen erőteljes diplomáciai tevékenységet fejt ki a térségben az ukrajnai válság ügyében. Boris Johnson miniszterelnök december óta kétszer is tárgyalt telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, február elején Ukrajnába látogatott, Ben Wallace védelmi miniszter pedig szintén e hónap első felében Budapesten, valamint Szlovéniában és Horvátországban tárgyalt. Wallace és Liz Truss a múlt héten, egy nap különbséggel Moszkvába is ellátogatott.



Ben Wallace múlt pénteken Szergej Sojgu orosz védelmi miniszterrel tárgyalt, és a megbeszélés után közölte: Sojgu és Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök egyaránt arról biztosította őt, hogy Moszkva nem szándékozik megtámadni Ukrajnát.



Liz Trusst Szergej Lavrov orosz külügyminiszter fogadta Moszkvában, de ez a megbeszélés meglehetősen feszült hangulatban ért véget: Lavrov a találkozó utáni sajtóértekezleten "a némák és a süketek párbeszédéhez" hasonlította a brit külügyminiszterrel tartott tárgyalását.

MTI