Bródy János a fideszesekre támadt

2022. február 17. 13:20

Az ellenzéki kampány különös gellert kapott a napokban, amikor Márki-Zay Péter, a baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltje a jobbikos Steinmetz Ádámmal Fonyódon tartott fórumot, ahol arról értekezett, hogy a szivárványkoalícióban ők külön-külön képviselik az egyes ideológiákat:

„De azt, amit Orbán Viktor egy személyben megtestesít, ezt a szivárványkoalíciót úgymond, a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük. (…)” – mondta a baloldal jelöltje.

Ez azért nem semmi.

„Dekódolható az üzenet, ha az összefogás közelmúltját nézzük. Gyurcsány Ferenc néhány éve még fasisztának nevezte a Jobbikot, amely párt lekommunistázta az MSZP-t, az MSZMP utódpártját. Sőt, a Jobbik Gyurcsány Ferencet is kommunistának nevezte. Ebből a nyilatkozatból nem lehet mást kiolvasni, mint hogy Márki-Zay erre a két pártra utalt” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője.

Természetesen a szokásos baloldali kettős mércével állunk szemben ezúttal is, hiszen amikor Bohár Dániel nagyon jó érzékkel felhívta Nagy Bandó András író, humoristát, Dés László zeneszerzőt és Havas Henrik újságírót, akiktől megpróbálta megkérdezni, hogy mi a véleményük Márki-Zay kiállásáról a fasiszták mellett, valamennyi baloldali megmondóember lecsapta a telefonját, nem volt hajlandó nyilatkozni a témában. A dolog előzménye, hogy mindhárom személy kiállt korábban a fasizmus ellen, sőt 2014-ben a Jobbikra való szavazás ellen emelték fel a hangjukat.

Ma már ez a nagy kiállás a múlté, a Jobbik mostanra megbecsült tagja lett a baloldali összefogásnak.

De a kampány nem áll meg. Minden fronton támad a baloldal.

Bródy János is aktiválta magát. De a történtek árnyékában különös fénytörésbe került a vérbalos zenész új dalának szövege, amellyel az volt a nem titkolt szándéka, hogy belerúgjon a Fidesz-szavazókba. Olvassák csak a „míves” szöveget!

„Hitlerre is sokan szavaztak,

Sztálint is csodálták a népek,

A hatalom kábít, akár a drog,

de a mellékhatásai kemények.

Mámorít a lelkesedés,

de a gyűlölködés halálos méreg,

Beszűkült tudattal válnak

zombivá az elvakult hívek.”

A méltán a történelem szemétdombjára került szélsőliberális politikai formáció, az SZDSZ korábbi fő támogatója és arca, Bródy ezúttal nagyon mellélőtt, vagy csak nem hangolta össze a szövegírás mozzanatát a baloldal miniszterelnök-jelöltjének mondandójával. Ugyanis túl azon, hogy a fideszeseket beszűkült tudatú zombiknak titulálta, úgy fogalmazott, hogy Hitlerre is sokan szavaztak és Sztálint is sokan csodálták, utalva ezzel arra, hogy ezért örvend szerinte nagy népszerűségnek a kormánypárt. Ez a szöveg nagyon csúnya hazugság, hiszen pont a nemzeti kormány az, amelynek a legfőbb ellensége a kommunizmus, és ez a kormány az, amelyik soha nem vállalt közösséget a fasiszta szélsőjobbal. Ez azonban nem mondható el a baloldali összefogásról, hiszen most már vállaltan is képviselni kívánják a kommunistákat és a fasisztákat is.

Ideje lenne, hogy Bródy János – aki szerint mi itt, a jobboldalon nem vagyunk mások, mint bugris, bő gatyás, magyarkodó bunkók, na és most már beszűkült agyú zombik is – mutasson egy kis tiszteletet az ország kormánypárti része iránt is, mert így lassacskán ezekkel a rosszindulatú, szánalmas kampánydalocskákkal az egykor megszerzett zenei nimbuszát is kockára teszi. Úgy látszik, szép lassan minden baloldali megmondóember felveszi a kijelölt vezetőjük stílusát. De ez legyen az ő dolga. Mi csak nevetünk ezen a művészetnek csúfolt, olcsó, szánalmas, bazári viselkedésen.

(csépányi)

Bródy János énekes, zeneszerző Koncz Zsuzsa (j) budapesti sajtótájékoztatóján 2016. november 8-án. Az énekesnő Vadvilág címmel elkészítette negyvenedik stúdióalbumát, amelyet 2017. március 11-én a Papp László Budapest Sportarénában mutatott be (Fotó: MTI Fotó: Balogh Zoltán )

MNO