Megnövekszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat

2022. február 18. 08:32

A nyugatias áramlással továbbra is nedves léghullámok érkeznek, illetve a szél is csak nehezen veszít erejéből. A légkör dinamikája a folytatásban is kitart.

Az előzetes adatok alapján a napi melegrekord Fertőrákoson dőlt meg. Sopronban is 21 fokot mértünk.

Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig: felhőátvonulások várhatók általában többórás napsütéssel, majd délután nyugat felől átmenetileg nagyobb területen erősen megnövekszik a felhőzet. Néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Az északnyugati, nyugati, majd a fokozatosan délire forduló szelet több helyen kísérik élénk, erős lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Késő estére 3 és 11 fok közé hál le a levegő.

met.hu