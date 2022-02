Nyelvi tudatosságot fejlesztő pályázatot hirdetnek diákoknak

2022. február 18. 10:35

Nyelvi tudatosságot fejlesztő pályázatot hirdet 14 év feletti középiskolásoknak az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Nyelvtudományi Kutatóközpont Nyelvhasználati és Nyelvi Tanácsadási Kutatócsoportja.

A pályamunka elkészítésével a diákok megmutathatják, milyen nyelvi jelenségeket tapasztalnak maguk körül, hogyan gondolkodnak ezekről, mennyire tudatosan értelmezik azokat. A Nyelvtudományi Kutatóközpont által a PeLi Oktatásnyelvészeti Kutatócsoport közreműködésével szervezett pályázatban a nyelvi naplókat április 20-ig várják a nyelvinaplo@nytud.hu e-mail címen - közölte az ELKH pénteken az MTI-vel.



A legalább 10 bejegyzést tartalmazó nyelvi naplókban a diákoknak olyan nyelvi jelenségeket, nyelvi megfigyeléseket kell lejegyezniük, amelyekre valamiért felfigyeltek.

Ezek lehetnek érdekes, vicces, furcsa, megdöbbentő, bántó vagy elgondolkodtató nyelvi helyzetek, kifejezések. Lehetnek olyanok is, amikor nagyon tetszett vagy éppen nem tetszett egy-egy nyelvi megoldás, valamint olyanok is, amelyek furcsának, szokatlannak tűntek.



A naplóban olyan nyelvi vonatkozású események leírását várják, amelyek vagy közvetlenül a pályázóval történtek meg, vagy amelyeket barátoktól, családtagoktól hallottak és érdekesnek találtak. Az esemény leírásán kívül bármilyen figyelemre méltónak tartott nyelvi jelenséggel kapcsolatos észrevételt megfogalmazhatnak.



Pályázni egyénileg és 2-4 fős csoportokban is lehet. A pályamunkán szerepeljen a pályázó neve, e-mail-címe, telefonszáma, postacíme, az iskola neve, valamint ha van, a felkészítő tanár neve.



A Nyelvtudományi Kutatóközpont a nyertesek számára díjátadóval egybekötött műhelyt szervez 2022 júniusában, ahol a diákok bemutathatják pályamunkáikat. A pályázat részletei a http://www.nytud.hu/palyazatok/nyelvinaplo_palyazat_felhivas2022.pdf oldalon érhetők el.



MTI