Lengyelország 250 Abrams páncélost vásárol az Egyesült Államoktól

2022. február 18. 10:49

Lucie Szymanowska, az MTI tudósítója jelenti: Az amerikai külügyminisztérium jóváhagyta 250 darab M1A2 Abrams SEPv3 páncélos eladását Lengyelországnak - erősítette meg pénteken Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter.

Abrams – army-technology.com

A már tavaly júliusban bejelentett ügyletet Blaszczak a pénteki Twitter-bejegyzésében a lengyel védelmi képességek "rendkívül fontos megerősítésének" nevezte.



A miniszter felidézte: az M1A2 SEPv3 az Abrams páncélos legkorszerűbb változata.



Júliusban a lengyel sajtó arról írt: a korszerű eszközöket Lengyelország keleti részében telepítik 2022-ben, ez lesz az ilyen típusú Abrams páncélosok első rendszerbe állítása Európában.



Felidézték: a páncélosokat az amerikaiak a T-14 Armata orosz harckocsi ellensúlyaként fejlesztették ki.



A páncélosok beszerzését Varsó a védelmi tárca tavaly nyári közleménye szerint a hadsereg hosszú távú korszerűsítési programján kívüli forrásokból fedezi. Az egész ügylet értéke 23,3 milliárd zloty.



Blaszczak, majd Andrzej Duda elnök is pénteken Varsóban fogadja Lloyd Austin amerikai védelmi minisztert, akivel az utóbbi napokban kiéleződött orosz-ukrán feszültségről is egyeztetnek.



A válság kapcsán az Egyesült Államok február 2-án 1700, majd február 11-én további 3000 amerikai katona átmeneti lengyelországi telepítését jelentette be. Az amerikai védelmi tárca csütörtökön a PAP washingtoni tudósítójával közölte: a csapaterősítés keretében eddig mintegy 4600 amerikai katona, vagyis az újabb kontingens túlnyomó többsége már megérkezett Lengyelországba.



Amerikai katonák 2016 óta állomásoznak Lengyelországban, általában az ország nyugati részében elhelyezett bázisokon, ezenkívül az északkelet-lengyelországi Elblagban és Orzyszban működő többnemzetiségű NATO-alakulatokban is szolgálnak. Február elejéig a csapaterősítés előtt mintegy 5 ezer fős kontingensről volt szó a nemzetvédelmi tárca szerint. Az újonnan érkező katonákat a lengyel közszolgálati hírtelevízió (TVP Info) szerint az ukrán határ közelében fekvő, délkelet-lengyelországi Rzeszów környékén létesülő állomáshelyekre telepítik.

MTI